Schwörstadt Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat tritt ihr Amt am 15. März an

Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat tritt ihr Amt am 15. März an

Arbeitsbeginn für Christine Trautwein-Domschat ist am 15. März im Rathaus. Dort wird sie zunächst Harald Ebner zwei Wochen lang einlernen.

Christine Trautwein-Domschat tritt am 15. März ihre Arbeit als Bürgermeisterin im Rathaus in Schwörstadt an. Das teilte die Juristin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Die offizielle Vereidigung findet voraussichtlich am 20. März im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt.

Am 15. und 16. März wird Trautwein-Domschat nach eigener Aussage aber nicht im Rathaus anzutreffen sein. An diesen Tagen nimmt sie an einer kommunalpolitischen Schulung für Bürgermeister in Bruchsaal teil. Danach werde sie für rund zwei Wochen intensiv von Harald Ebner eingearbeitet. Eines der ersten Themen, das sie bearbeiten möchte, sei die A 98. „Ich werde rumtelefonieren und Ansprechpartner im Bund suchen, um zu schauen, wie es mit der Straße weitergeht“, sagte Christine Trautwein-Domschat. Ebenso wolle sie den Zaun um das Schwimmbad und den Hochwasserschutz angehen.

Erst am Montag hatte sich der Gemeinderat für ein Gesamtkonzept mit Kostenschätzung für Maßnahmen gegen Hochwasser ausgesprochen. Kindergartenplätze sind laut Trautwein-Domschat ein weiteres wichtiges Thema. „Außerdem werde ich mit den Mitarbeitern sprechen und schauen, was bei ihnen noch anliegt“, so die Juristin. In der Kanzlei sei, was die offiziellen Angelegenheiten angeht, alles soweit abgewickelt, dass sie guten Gewissens ihr neues Amt antreten könne.

Einen Umzug von Riedmatt nach Schwörstadt plane sie derzeit nicht. „Vorerst sind die Belange der Gemeinde wichtiger, ein Umzug bedeutet immer einen großen Aufwand und Unruhe und ich möchte dadurch derzeit keine Energie verlieren“, so Christine Trautwein-Domschat.