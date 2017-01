Schwörstadt Bürger löchern Bürgermeisterkandidaten mit Fragen

Vor vollem Haus haben sich die beiden Bewerber um das Amt des Bürgermeisters gut eine Woche vor der Wahl präsentiert und Fragen der Bürger beantwortet.

Rund 450 Schwörstädter waren gekommen, um sich ein Bild ihres künftigen Gemeindeoberhauptes zu machen. Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner freute sich sichtlich über den großen Zuspruch. „Das ist ein ganz gutes Gefühl im Hinblick auf die Wahl, dass so viele da sind.“

Am 5. Februar wird Ebner sein temporäres Amt wieder abgeben – entweder an Christine Trautwein-Domschat oder an Matthias Strittmatter. „Dann sitzt jemand anderes auf dem Stuhl, an den ich mich so langsam gewöhnt habe“, bekannte Ebner. Nach einer 15-minütigen Vorstellung der Kandidaten (siehe Texte unten) stellten die Bürger Fragen.

Wie stehen Sie zu einem Gesamtkonzept für den Hochwasserschutz? Beide Kandidaten haben sich intensiv mit der Starkregenproblematik in Niederdossenbach beschäftigt. Christine Trautwein-Domschat hat sich bereits mit Betroffenen getroffen, Strittmatter will das kommende Woche noch tun. Trautwein-Domschat erklärte, dass sie als Bürgermeisterin für die Beauftragung eines solchen Konzeptes stimmen würde. Auch Matthias Strittmatter sicherte zu, das Thema auf der Agenda zu haben und verwies auf die Möglichkeit, Fördergelder dafür zu beantragen. Wie stehen Sie zur BI Tunnel Karsau und wie soll der Weiterbau der A 98 vorangetrieben werden? Diese Frage richtete sich an Trautwein-Domschat, die in Riedmatt wohnt und vielleicht „noch Verbindung nach Karsau hat“, so Fragesteller Klaus Renkawitz. Um den schnellen Weiterbau der A 98 zu erreichen, müssten die Forderungen konform gehen, so Trautwein-Domschat. „In den Raum gestellte Klagen oder ein Tunnel mit einer bestimmten Länge sind da nicht förderlich.“ Es sei ja wahnsinnig, dass wegen optischer Bedenken oder Lärmschutz, der auch anders gelöst werden könne, die Verzögerung auf den Schultern von Schwörstadt lasten würde. „Wir müssen zusammenspannen, sonst haben Bund und Land bald die Faxen dicke.“ Strittmatter verwies darauf, dass es insbesondere die Aufgabe der Landräte und aller betroffenen Gemeinden sei, einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Um die Belastungen durch den Verkehrslärm für Schwörstadt zu minimieren, wolle er sich auch für andere Maßnahmen einsetzen, etwa Tempo 30. Wie wollen Sie die Gemeinde für junge Menschen attraktiver machen? Diese Frage einer jungen Frau beantworteten die Kandidaten recht unterschiedlich, wohl auch, weil es Verständigungsschwierigkeiten gab. Strittmatter legte den Schwerpunkt auf den Erhalt des Schwimmbads, als echten Treffpunkt für die Bürger und unterstrich die Bedeutung der Vereine. „Auf die setze ich dabei.“ Trautwein-Domschat erläuterte, dass junge Menschen auch Wert auf Mobilität legen und will sich etwa über die Möglichkeiten eines Bürgerbusses informieren, um Dossenbach mit dem Hauptort zu verbinden. Was wird aus dem Rheinschwimmbad? Das Aufregerthema hatten natürlich beide Kandidaten auf dem Zettel. Die Antworten waren identisch und sehr sachlich: Beide wollen sich – im Falle einer Wahl – mit allen Beteiligten an einen Tisch setzen und schnell zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und beide betonten, dass sie noch nicht alle Details kennen und deshalb keine schnelle Antwort liefern können. Wie wollen Sie die Finanzen der Gemeinde aufbessern? Strittmatters Antwort darauf enthielt einen kleinen Ausflug ins Finanzrecht, er erklärte an einem Beispiel die doppische Haushaltsführung, die auf die Gemeinde zukommen wird. „Ich möchte schon erreichen, dass wir entschulden.“ Mithilfe eines Fragebogens wolle er ermitteln, welche Investitionen in den kommenden Jahren anstehen. „Ich werde Sie nicht mit einem Fragebogen belästigen“, parierte Trautwein-Domschat. Es gebe einige Einnahmequellen (wie Steuern oder Gebühren) und wenn diese sauber geführt werden, habe man einen ordentlichen Haushalt. Wie wollen Sie die Gemeinde baulich entwickeln? Trautwein-Domschat möchte ein städtebauliches Konzept „drüberlegen“, um zu schauen, welche Flächen für eine bauliche Entwicklung in Frage kommen. „Bereits angestoßenes, werde ich bestimmt nicht rückgängig machen.“ Potenzial sehe sie etwa auch Richtung Bahnhof. Strittmatter erklärte, dass die Gemeinde ein gewisses Wachstum brauche. Er verwies unter anderem auf das Gebiet Schlossmatt, das im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. „Da müssen wir ran.“ Wie wollen Sie mit dem Verkehr umgehen? CDU-Gemeinderat Matthias Kipf stellte eine recht verschachtelte Frage nach der schwierigen Verkehrssituation in Dossenbach (Talstraße bis Harget). Strittmatter musste bekennen, so detaillierte Einblicke nicht zu haben, erklärte aber, dass er als Bürgermeister ein komplettes Verkehrskonzept erstellen lassen wolle. Trautwein-Domschat nannte die Stelle einen „schwierigen Knackpunkt“ und sprang ihrem Konkurrenten bei: „Wir sind keine Verkehrsexperten.“

Christine Trautwein-Domschat

„Ich spreche Alemannisch, Englisch und Deutsch“, scherzte Christine Trautwein-Domschat während ihrer Viertelstunde Redezeit am Mittwochabend. Dass die 52-Jährige darüber hinaus noch viele andere Qualitäten hat, brachte sie deutlich zum Ausdruck.

Ihre Karriere: Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Rheinfelder Rathaus, wechselte später zur Messegesellschaft Basel und beschloss mit 27 Jahren, noch ein Jurastudium mit Schwerpunkt Staats-und Verwaltungsrecht draufzusatteln. „1994 sind mein Mann und ich nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Wir wollten die Wiedervereinigung miterleben“, so Trautwein-Domschat. 2001 kehrte die gebürtige Rheinfelderin in ihre Heimat zurück und leitet seither eine kleine Kanzlei in Lörrach. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Freundeskreis Fécamp und Mitglied der Hochrheinsegler Schwörstadt. „Ich engagiere mich außerdem in der Urban-Gardening-Gruppe in Rheinfelden und gebe kostenfreie Vorträge als Rechtsanwältin.“

Ihre Ziele: Im Falle einer Wahl wolle sie ein gutes Arbeitsklima mit den Rathausmitarbeitern und Gemeinderäten pflegen und die Bürger mit ins Boot holen. „Nur gemeinsam können wir gute Entscheidungen treffen", so Trautwein-Domschat. Als anstehende Herausforderungen nannte sie unter anderem, den Bau der A 98 voranzutreiben und im Rheinschwimmbad das Baden im Fluss wieder zu ermöglichen. „Ich bin da als Kind schon geschwommen, das ist mir wichtig." Wert will sie auf die Erschließung neuer Gewerbe- und Wohngebiete legen und die Infrastruktur für die Menschen verbessern. „Ich will Ergebnisse nicht Aktendeckel sehen." „Wenn wir neue Bürger gewinnen, schaffen wir es vielleicht auch, wieder eine Apotheke oder einen Arzt in die Gemeinde zu holen." Den Radwegeverbindungen misst sie einen hohen Stellenwert zu, ebenso der Förderung der Vereine und der Feuerwehren. „Feuerwehren sind eine Pflichtaufgabe der Gemeinde zum Schutz der Bevölkerung." Die parteilose Kandidatin will sich dafür stark machen, beide Abteilungen zu erhalten. Ihre Motivation: Auf die Frage nach ihrer Motivation, Bürgermeisterin von Schwörstadt zu werden, erklärte sie: „Ich suche eine neue Herausforderung und möchte nicht Aktendeckel, sondern Ergebnisse sehen. Ich kann auch hier plädieren und mich für Sie und Ihre Interessen einsetzen." Außerdem fügte sie noch hinzu, dass sie, sollte sie die Wahl nicht gewinnen, es nicht woanders machen werde. „Ich habe eine gut laufende Kanzlei, das ist also nicht der Grund." Und: „Ich würde mich saumäßig über eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen." Ihre Termine: Bürgertreffen, Freitag, 27. Januar, Gasthaus Hirschen, und Freitag, 3. Februar, Pizzeria Lamm, jeweils 19.30 bis 20.30 Uhr.

www.trautwein-2017.de

Matthias Strittmatter

Auf einen bewegten Lebenslauf kann Matthias Strittmatter zurückblicken.