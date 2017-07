Schwörstadt Bürger fordern bessere Ableitung bei Regen

Der Gemeinderat stimmt dafür, ein Planungsbüro mit einem hydrologischen Gutachten zu beauftragen.

Eine sehr vielfältige Tagesordnung bewältigte der Gemeinderat am Mittwochabend. In der langen Sitzung fanden neben einigen Bauanträgen vor allem die Kinderbetreuung und die Regenwasserableitung in Niederdossenbach besondere Aufmerksamkeit.

Ganztagsbetreuung: Derzeit nutzen zwei Kinder im Kindergarten die angebotene Ganztagsbetreuung. Künftig ist es aber erforderlich, die Strukturen in der Einrichtung neu zu ordnen, denn für Regelversorgung, also halbtags, und der Ganztagsbetreuung bestehen unterschiedliche rechtliche Anforderungen. So muss für Ganztagsbetreuung mehr Personal bereitstellt werden.

Die Verwaltung legte zwei Varianten vor. Einmal könnten alle 25 Plätze des Kindergartens zunächst in Regelgruppen angeboten und bei Bedarf Ganztagsplätze gewissermaßen ausgegliedert werden. Das setze allerdings eine enge Grenze für dieses Angebot, so dass in absehbarer Zeit der Bedarf nicht gedeckt werden könnte.

Die zweite Variante sieht vor, neben einer Regelgruppe mit 15 Kindern weitere zehn Plätze generell als Ganztagsbetreuung einzurichten. Denn die Nachfrage nach dieser Betreuungsform wächst enorm, in Schwörstadt wird die auch deshalb erwartet, weil sehr viele Eltern außerhalb der Gemeinde arbeiten und wegen der Fahrzeiten länger abwesend sind. Eine in den letzten Wochen durchgeführte Umfrage bestätigte dies. Von 183 Fragebögen zur Kinderbetreuung kamen 97 zurück. Die Antworten belegten abnehmenden Bedarf für die Regelversorgung und wachsenden Bedarf für die Ganztagsbetreuung.

Die derzeitige Einordnung der Ganztagsbetreuung in die vorhanden Gruppen stößt allerdings recht schnell an Grenzen, weil dafür mehr Personal erforderlich ist. Die Verwaltung schlug vor, künftig 15 Plätze in der Regelbetreuung und zehn Ganztagsplätze vorzuhalten. Nach bisherigem Kenntnisstand dürften bereits in kurzer Zeit acht Plätze davon besetzt sein. Die hat aber zur Folge, dass nicht mehr als 15 Kinder in der Regelversorgung aufgenommen werden können. Die Gemeinderäte stimmen dieser Lösung zu.

Anschließend wurde noch für die Kinderkrippe und den Kindergarten Dossenbach eine neue Gebührenordnung verabschiedet. Notwendig wurde dies auf Grund der Tarifabschlüsse, damit steigen die Personalkosten. Ab dem kommenden Kindergartenjahr werden die Elternbeiträge für die unter Dreijährigen um 15 auf 269 Euro pro Monat ansteigen, dies bei elfmaliger Zahlung im Jahr. Für den Kindergarten wurden leichte Erhöhungen beschlossen, die je nach Kinderzahl in der Familie zwischen 83 Cent und 5,15 Euro liegen. Der Gemeinderat stimmte beiden Festsetzung zu.

Regenwasserableitung. Zum wiederholten Mal wurde die Ableitung von Regenwasser in Niederdossenbach besprochen, immer noch als Folge des Starkregens im Jahr 2102. Seitdem wird über verbesserte Wasserableitung bei solch massiven Niederschlägen beraten. Da es für die baulichen Veränderungen verschiedene Varianten gibt, ist es notwendig für die Einreichung eines Zuschussantrages, eine Kosten-Nutzen-Analyse aufzustellen. Daraus soll sich ergeben, welche Lösungen ihrem Aufwand entsprechend am besten geeignet sind. „Für uns ist doch wichtig, die wirklich beste Lösung zu finden,“ sagte Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. „Ohne eine solche Kosten-Nutzen-Analyse erhält die Gemeinde keine Zuschusszahlungen, und die benötigen wir.“

Die Verwaltung schlug deshalb vor, das Planungsbüro Süd-West Lörrach damit zu beauftragen, diese Firma erstellte bereits ein hydrologisches Gutachten. Nach einem Kostenvoranschlag stimmte der Gemeinderat zu, dieses Büro mit der Analyse zu beauftragen, das Honorar beträgt 6110 Euro. Anwesende Bürger waren nicht zufrieden damit, dass nun noch eine weitere Untersuchung stattfindet, bevor mit den notwendigen Arbeiten begonnen wird, jedoch gaben die in solchen Verfahren kundigen Gemeinderäte Irene Knauber und Matthias Kipf dazu sehr verständliche Erläuterungen.