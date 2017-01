Schwörstadt Bewerbungsfrist abgelaufen: Zwei Kandidaten fürs Schwörstädter Rathaus

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt Schwörstadt bleibt es bei Matthias Strittmatter und Christine Trautwein-Domschat.

Zwei Namen stehen auf dem Stimmzettel, wenn am Sonntag, 5. Februar, ein neuer Bürgermeister für die Gemeinde gewählt wird. Am Montagabend lief im Rathaus die Bewerbungsfrist um 18 Uhr ohne eine weitere Kandidatur ab. Damit stehen auf dem Stimmzettel die beiden parteilosen Kandidaten Christine Trautwein-Domschat aus Rheinfelden-Karsau und Matthias Strittmatter aus Grenzach-Wyhlen. Beide haben ihren Wahlkampf vor Ort aufgenommen.

Der 50-jährige Diplom-Verwaltungswirt bei der Kripo Lörrach sucht das Gespräch bei Kennenlernterminen an verschiedenen Veranstaltungsorten, die 52-jährige selbstständige Rechtsanwältin Christine Trautwein-Domschat mit Besuchen in Schule, Kindergarten, Vereinen und auf Wunsch der Bürger im Ort.

Beide Kandidaten stellen in ihren Gesprächen reges Interesse an ihrer Person fest. Die Bewerber werden sich beide in einer offiziellen Vorstellung der Gemeinde eine Viertelstunde lang am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle präsentieren und im Anschluss Fragen von Bürgern beantworten.

Für Unruhe am Rande des beginnenden Wahlkampfs hat vor wenigen Tagen in Schwörstadt allerdings Matthias Strittmatter gesorgt, indem er in einem Auftritt zu seiner Person das hoheitlich geschützte Gemeindewappen verwendet hat. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner bestätigt den Sachverhalt und weist zugleich darauf hin, dass die Verwendung der Wappen nach Bekanntwerden sofort eingestellt worden sei. Zu diesem Vorfall wurde die Kommunalaufsicht eingeschaltet, um zu prüfen, ob er wahlwirksame Folgen haben könnte. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Die Kommunalaufsicht hat Ebner am Montag inzwischen bestätigt, dass sie davon ausgehe, dass die Angelegenheit nur „geringfügig“ sei, zumal der Wahlkampf erst begonnen habe und es keinen Grund für eine Sanktionierung gebe.