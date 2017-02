Schwörstadt Auf dem Weg zum Rekord: Warum der Winter der sonnigste der vergangenen 50 Jahre werden könnte

Wenn das Wetter anhält, wird es der sonnigste Winter der vergangenen 50 Jahre, weiß Hobbymeteorologe Helmut Kohler aus Schwörstadt.

Nachdem am vergangenen Mittwoch bei neun bis zehn Stunden strahlendem Sonnenschein mit 14,8 Grad Celcius der wärmste Tag seit dem 1. November 2016 war, legte der Vorfrühling am Donnerstag noch eine Schippe drauf. Dank Hoch Erika zeigte in Schwörstadt die Skala mit 15,9 Grad die höchste Temperatur seit dem 30. Oktober 2016 an.

Die ersten 16 Februartage waren übrigens in Schwörstadt gegenüber der Durchschnittswert des Zeitraums von 1981 bis 2010 um 2,2 Grad Celsius zu warm, mit 41 Liter pro Quadratmeter Niederschlag waren 44 Prozent des langjährigen Februarmittels zu verzeichnen. Die Sonne schien mit 68 Stunden schon 81 Prozent des Februarsolls. Kommen an den restlichen Februartagen noch ein paar Stunden dazu, gibt es einen der sonnigsten Winter der letzten 50 Jahre.

Eine Rückkehr des Winterwetters ist bis auf Weiteres nicht in Sicht, aber abzuschreiben sind die winterlichen Verhältnisse noch lange nicht. Zur Erinnerung: Am 4. und 5. März 2006 fielen in Schwörstadt innerhalb von 24 Stunden 41 Zentimeter Neuschnee. Bei einer Schneehöhe von über einem halben Meter kam es zu mehrfachem Stromausfall und erheblichem Schneebruch und selbst die Bahnstrecke Basel-Waldshut war damals über Stunden blockiert.