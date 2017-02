Schwörstadt Angst vor Wassermassen in Niederdossenbach noch nicht gebannt

Der Gemeinderat Schwörstadt ist sich uneins über den Hochwasserschutz in Neiderdossenbach. Für ein richtiges Konzept fehlen Zahlen und Fakten.

Seit am 6. Juli 2012 ein schweres Unwetter Schäden in Höhe von rund 270 000 Euro angerichtet hat, rührt die Diskussion um die Starkregenproblematik in Niederdossenbach. In seiner Sitzung am Montagabend sprach sich der Gemeinderat für ein Gesamtkonzept auf, um die Sache endgültig in den Griff zu kriegen. Der Wille, etwas zu tun, ist da. Aber noch fehlen für eine endgültige Entscheidung, Fakten und vor allem Zahlen.

„Welcher Hochwasserwert soll zugrunde gelegt werden, welche Rohre sind die richtigen, wie teuer kommen neu zu verlegende Halbschalen.“ Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner lag zwar ein Gutachten des Schwörstädter Ingenieurbüros Wolfgang Eckert vor, das diverse Möglichkeiten aufzeigte, allerdings fehlte noch die Kostenberechnung.

Um endlich etwas in Bewegung zu setzen, schlug Ebner vor, den Bauhof damit zu beauftragen, in einem ersten Schritt die Halbschalen zu ersetzen und dann zu sehen, wie viele Rohre zusätzlich verlegt werden müssen. „70 bis 80 Prozent der Regenfälle bei Starkregen kriegen wir mit den Halbschalen weg“, erklärte er. Allerdings sei deren Einbau nicht unproblematisch und keiner konnte ihm bis dato sagen, wo die Kosten dafür letztlich liegen. Dennoch sprach sich Ebner dafür aus, jetzt einfach zu bauen.

Grundsätzlich fand Gemeinderat Matthias Kipf diesen Vorschlag gut, damit endlich etwas geht. Er gab jedoch zu bedenken, dass die Halbschalen alleine nicht die Lösung seien und es nur für eine Gesamtlösung Zuschüsse gäbe. Ein ungutes Gefühl hatte auch Gemeinderätin Irene Knauber damit, einfach loszulegen. Sie sprach sich ebenso wie Frank Lückfeld für ein Gesamtkonzept aus. „Wir brauchen einen Kanal- oder Tiefbauer, der weiß, wovon er redet“, forderte Jörg Schmidt insbesondere eine annähernd genaue Kostensumme für die Halbschalen.

Dossenbachs Ortsvorsteher Arndt Schönauer fragte nach, ob denn inzwischen das Einverständnis der betroffenen Anwohner vorliege. Diese hatten sich in der Vergangenheit gegen Blanko-Unterschriften gewehrt. „Wir wussten ja gar nicht, was gemacht werden soll“, erklärte ein Anwohner in der jüngsten Sitzung.

Einstimmig erfolgte letztlich der Beschluss nach einem Gesamtkonzept mit Kostenschätzungen unterschiedlicher Varianten, um damit einen Förderantrag beim Landratsamt zu stellen und zu sehen, was finanziell machbar ist. Dieses Ergebnis müssten die Anwohner dann aber auch annehmen. „Darauf warten wir schon lange, uns wurde ja nur immer das Messer an den Hals gesetzt“, signalisierte ein betroffener Anwohner sein Einverständnis.