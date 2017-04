Schwörstadt/Binzen Andrea Späthe zeigt in Binzen Impressionen mit leuchtenden Farbakzenten

Andrea Späthe zeigt in Binzen Impressionen mit leuchtenden Farbakzenten

Bis zum 25. Mai stellt die Künstlerin Andrea Späthe aus Schwörstadt zum zweiten Mal in Binzen im Josko-Fitness-Club einen Teil ihrer mehrteiligen Wandbilder zeitgenössischer, moderner Malerei aus.

Die Inspiration von Mensch, Tier, Natur oder Architektur hat es ihr besonders angetan und lässt der Fantasie dabei freien Lauf. Sie schafft es, selbst melancholisch wirkenden, in kalten Farben gemalten Werke durch leuchtende Farbakzente Intensität zu verleihen.

In ihren Bildern verschwimmen Abstraktionen und Liebe zum Detail. Ihre Kunstwerke weisen ein breites Spektrum auf von realistisch, naturalistisch oder auch abstrakt.

Weitere Werke der Künstlerin sind in Rheinfelden, Friedrichstraße, 1 in ihren Ausstellungsschaufenstern zu sehen oder im Atelier in Schwörstadt.