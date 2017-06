Schwörstadt 50 Jahre Fischerverein Schwörstadt: Seit Jahrhunderten dem Fischfang treu

Der Rhein ernährt die Schwörstädter Bürger schon mindestens seit der Zeit des späten Mittelalters. In einer kurzen Serie blicken wir auf die Anfänge des Fischens und des Vereins zurück.

Seit 50 Jahren gibt es den Fischerverein Schwörstadt, im Juli wollen die Mitglieder dieses Jubiläum gebührend feiern. In einer dreiteiligen Serie blicken wir auf die Anfänge des Fischens und des Vereins. Heute: Durch die Uferlage am Rhein besaßen Niederschwörstädter Bürger schon sehr frühzeitig Fischereirechte.

Schon nach der letzten großen Eiszeit ist das Fischen an Gewässern nachgewiesen. Das Klima wurde mit deren Ende immer milder und auch die Tier- und Pflanzenwelt veränderte sich. Während sich die Menschen in den Waldgebieten mit dem Jagen nach Kleinwild das Überleben sicherten, war für die Bewohner an Flüssen und Seen die Fischerei eine bedeutende Grundversorgung. Wie alte Funde zeigen, war Schwörstadt, das an einer großen Verkehrsader lag, bereits zur Steinzeit besiedelt. Urkundlich erwähnt wird die Siedlung jedoch erst im Jahre 1246. Zu jener Zeit bestand die Herrschaft Schwörstadt aus den selbständigen Gemeinden Nieder- und Oberschwörstadt sowie Niederdossenbach. Mit der Zunahme und der Bildung von Herrschaften kam die Jagd nach Fischen immer mehr unter ein Fischerrecht zu liegen.

Bei den Schwörstädter Fischern stand im Rhein, wie bereits bei den Römern, der Lachsfang an erster Stelle. Gefangen wurden aber auch Aale, Aeschen, Barben, Brachsen, Egli sowie auch Hechte, Karpfen, Rotaugen und selten Felchen und andere Fischartarten.

Um den Fischfang geordnet zu betreiben, bildeten sich am Hochrhein mehrere Genossenschaften, deren Mitglieder berechtigt waren gewerbsmäßig Fischerei zu betreiben. Für den Bereich von Säckingen war eine „Rheingenossenschaft“ zuständig. Diese hatte ihren Ursprung in der römischen Schiffergenossenschaft. Deren älteste Urkunde stammt aus dem Jahre 1493. Die Rheingenossenschaft Säckingen bestand bis 1879. Wann die Schwörstädter Fischer dieser Zunft beigetreten sind, lässt sich nicht mehr erkunden. Laut badischem Fischereigesetz von 1852 wurden Fischgewässer dann von den Gemeinden verpachtet. Durch die Uferlage am Rhein besaßen Niederschwörstädter Bürger schon sehr frühzeitig Fischereirechte.

Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches war die Gründung von Vereinen von der französischen Besatzungsmacht verboten. Erst danach entstanden in Nachbargemeinden Anglervereine, wie in Rheinfelden (1949), Säckingen (1964), Karsau (1967) und Wehr (1972). Vor der Gründung des Angelsportvereins Schwörstadt waren es im Jahre 1965 etwa ein Dutzend Einwohner, die Angeln als Hobby betrieben. Im Gasthaus „Zum Lamm“ trafen sich 1966 dann drei Fischer, um die Gründung einer Anglergemeinschaft zu diskutieren. Es waren Ernst Modenberg, Karl Krebs und Erich Schweitzer. Nachdem noch mehrere Fischer im Dorf Interesse zeigten, entschlossen sich die „Petrijünger“ am 18. Juli 1967 in der „Frohen Einkehr“ einen Angelverein zu gründen. Im Gründungsprotokoll sind 14 Mitglieder verzeichnet. Zum ersten Vorsitzenden wurde Erwin Fingerlin gewählt.

Der Fischereiverein feiert am 22. und 23. Juli sein 50-jähriges Bestehen. Weitere Informationen gibt es im Internet: