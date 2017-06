Schwörstadt 50 Jahre Fischerverein Schwörstadt: Angler beweisen großes Engagement

Rückblick auf die Vereinsgeschichte: 13 Jahre nach Gründung hat sich mit dem eigenen Vereinsheim ein besonderer Wunsch erfüllt.

Seit 50 Jahren gibt es den Fischerverein Schwörstadt, im Juli wollen die Mitglieder dieses Jubiläum gebührend feiern. In einer dreiteiligen Serie blicken wir auf die Anfänge des Fischens und des Vereins. Heute: Innerhalb weniger Jahre stieg die Zahl der Mitglieder kontinuierlich. Nachdem 14 Gründungsmitglieder den Angelsportverein Schwörstadt ins Leben gerufen hatten, stellten sie schon kurz darauf den Antrag, in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Säckingen eingetragen zu werden. Dies erfolgte im Februar 1968.

Im Verlauf desselben Jahres wuchs die Mitgliederzahl auf 38 an, von denen 25 eine Anglerkarte besaßen. Um die Fischereigewässer zu erweitern, schloss der Verein 1968 für die Bäche Brödel, Fischbach und Sendbach mit der Gemeinde einen Pachtvertrag ab. Der Verein kaufte 500 Jungforellen, um sie in den Bächen einzusetzen und den Bestand zu sichern. Mit Ausbauarbeiten am Sendbach in Rheinnähe baute der Verein 1968 auch einen Fischweiher, der später mit vier Stufen ausgebaut wurde, wo Fische nach Alter und Größe eingesetzt werden konnten.

Ein Jahr später folgte eine kleine Holzbaracke, die als Aufenthaltsraum und zum Unterstellen von Arbeitsgeräten dienen sollte. Um den Arbeitsaufwand in Eigenleistung zu bewältigen, hatten die aktiven Mitglieder eine bestimmte Anzahl Arbeitsstunden zu leisten. Im Jahre 1972 richtete Vorsitzender Erwin Fingerlin eine Bauvoranfrage an die Gemeinde zum Bau eines Fischerheimes und eine Bitte an die Pfarrei zur Überlassung eines Grundstücks.

1973 entschloss sich der Verein, Mitglied beim Landesfischereiverband Baden zu werden. Unter dem Vorsitz von Fingerlin hatte sich ein reges Vereinsleben entwickelt. Franz Himmelsbach löste 1973 Fingerlin als Vorsitzender ab. Der neue Vereinschef prägte dann über 32 Jahre lang mit viel Engagement die Anglergemeinschaft und das traditionsreiche Fischereiwesen. Nach einem weiteren Anstieg der aktiven Mitglieder im Jahre 1976 auf 66, beschloss man die Anzahl der Aktivmitglieder auf 75 Angler zu beschränken. War damals das Angeln auf die Gemarkung Schwörstadt begrenzt, ist es seit 1998 allen Mitgliedern mit einer Hochrheinangelkarte erlaubt, ab Laufenburg bis zur Landesgrenze bei Grenzach zu fischen.

Nach einer vorläufigen Genehmigung der Gemeinde erfolgte von 1974 an der Bau des neuen Fischerheimes. Verwirklicht wurde ein großer Gästeraum mit Theke und eine kleine Küche mit der nötigen Einrichtung sowie den baurechtlich geforderten Einrichtungen. Mit der Fischaufzucht, besonders von Forellen, dem Bau des vierstufigen Fischweihers sowie dem neuen Fischerheim hatte der Verein nun einen idealen Treffpunkt für ihre aktiven Mitglieder. Für die Bewirtung sorgen seither vom Vorstand bestimmte Vereinswirte.

Im Jahre 1984 tauschte der Fischerverein Waldgrundstück gegen eines der Pfarrei am Fischweiher. Ein Jahr später wurde ein Grundstück der Gemeinde gekauft und zwei Jahre später eines vom Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt. Damit hatte der Fischerverein am Rhein ein über einen Hektar großes vereinseigenes Gelände mit Parkmöglichkeiten – ein lang gehegter Wunsch ging endlich in Erfüllung.