Schopfheim Zurück zu den Wurzeln

Schopfheim kann demnächst Baumbestattungen in Wiechs anbieten. Stadt übernimmt dazu ein Grundstück vom Landkreis

Schopfheim (hö) Seine letzte Ruhe finden unter schattigen Bäumen – diese Bestattungsform kann die Stadt Schopfheim voraussichtlich noch dieses Jahr auf dem Friedhof des Markus-Pflüger-Heims in Wiechs anbieten. Die Stadt übernimmt dazu das Grundstück, das sich derzeit noch im Besitz des Landkreises befindet.

Die Nachfrage nach Baumbestattung wächst und so steht diese schon seit einiger Zeit auf der Wunschliste des städtischen Arbeitskreises Friedhof. Da kam es der Stadt gelegen, dass der Landkreis beabsichtig sich im Zuge der Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heims von dem Gebäude und den zum Heim gehörenden Grundstücken zu trennen, zu denen auch eine heimeigene letzte Ruhestätte unterhalb des dörflichen Friedhofs gehört. Dort finden zwar seit rund zehn Jahren keine Beerdigungen mehr statt. Jedoch befinden sich auf dem Areal Gräber, die es zu pflegen gilt. Vergangenes Jahr klopfte der Kreis bei der Stadt an und erkundigte sich, ob diese Interesse habe, eben dieses Friedhofsareal mehr oder weniger kostenlos zu übernehmen – was auch prompt bejaht wurde.

„Es hat dort einen wunderschönen Bestand an alten Bäumen, das Grundstück würde sich für Baumbestattungen sehr gut eignen“, sagt Jürgen Sänger, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Umwelt, auf Nachfrage. Im September beschloss daraufhin der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Heime, der Stadt Schopfheim das 2256 Quadratmeter große Areal zu schenken – geknüpft an zwei Bedingungen.

Zum einen müssen die bestehenden Gräber bis zum Ablauf der Ruhezeiten vom neuen Eigentümer, also der Stadt Schopfheim, gepflegt werden. Zum anderen darf es innerhalb einer Frist von 30 Jahren zu keiner Nutzungsänderung oder zum Verkauf des übertragenen Grundstücks kommen – anderenfalls solle der Mehrerlös dem Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach zustehen. Vom Schopfheimer Gemeinderat gab es zu einer Vereinbarung mit diesen Konditionen jetzt in nichtöffentlicher Sitzung grünes Licht.

Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht, hat das Kommunalparlament die Stadtverwaltung beauftragt, einen entsprechenden Übertragungsvertrag mit dem Landkreis abzuschließen. Sobald dieser besiegelt ist – laut Jürgen Sänger ist ein Notartermin für März geplant – gehört das Grundstück offiziell der Stadt.

Danach soll zeitnah die Möglichkeit angeboten werden, für die letzte Ruhe ein schattiges Plätzchen unter Bäumen zu wählen. Vorgesehen sind Baumurnengräber. Dabei werden Röhren aus Edelstahl im Umkreis eines Baums in die Erde eingelassen werden, die Röhren nehmen die Urne auf. Verschlossen werden die Röhren mit einem Bronzedeckel, auf dem der Name der verstorbenen Person steht.