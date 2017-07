Maulburg Zu- und Abfahrt an der B 317 bei Maulburg werden gesperrt

Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mitgeteilt hat, werden ab Mittwoch, 12. Juli, Schutzplanken im Bereich der umgebauten Anschlussstelle Maulburg-Ost neu eingebaut. Dafür muss die Zu- und Abfahrt von und auf die B 317 für einige Tage gesperrt werden.

Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten durchgeführt und sollen am Mittwoch, 19. Juli, abgeschlossen sein, wie das RP mitteilt.

Für den ersten Bauabschnitt wird die Abfahrt auf der B 317 von Zell i. W. kommend in Richtung L 139 gegen 8 Uhr bis Freitag, 14. Juli, gegen 16 Uhr gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Zell i. W. mit den Fahrtzielen Kleines Wiesental, Rheinfelden, Maulburg-Ost sowie Industriegebiet Schopfheim “Niedere Schleife“ wird weiter über die B 317 bis zur Anschlussstelle Maulburg Mitte geführt.

Von da über die Hauptstraße bis zum Kreisverkehrsplatz Hauptstraße/Blostweg/L 139. Ab hier gelten wieder die normalen angegebenen Fahrtrichtungsziele.

Im zweiten Bauabschnitt muss dann von Montag, 17. Juli, ab ca. 8 Uhr, bis Mittwoch, 19. Juli, ca. 16 Uhr, die Auffahrt von der L 139 in Richtung Steinen/Lörrach auf die B 317 gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer, die während dieser Zeit an der Anschlussstelle Maulburg Ost in Richtung Steinen/Lörrach auf die B 317 auffahren möchten, werden weiter über die L 139/Blostweg/Hauptstraße Maulburg bis zur Anschlussstelle Maulburg Mitte geleitet, wo der Verkehr dann auf die B 317 in Richtung Steinen/Lörrach auffahren kann.Um die Schutzplanken-Anschlüsse an den Brücken herzustellen, muss der Verkehr kurzzeitig per Ampel einspurig an der Baustelle vorbei geführt werden.

Die Schutzplanken und Anpralldämpfer im Bereich der neu erstellten Anschlussstelle im Bereich der Lärmschutzwand (Abfahrt B 317 von Lörrach kommend/Auffahrt in Richtung Zell B 317) werden zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut.

Für die unumgänglichen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Bauarbeiten bittet das RP Verkehrsteilnehmer um Verständnis.