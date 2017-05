Schopfheim Zeugen gesucht: Diebe stehlen Kennzeichen von geparktem Auto

In der Zeit zwischen Freitagabend, 23.10 Uhr, und Samstagvormittag, 11 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen (LÖ-Zulassung) eines in der Königsberger Straße abgestellten Pkw.

Möglicherweise steht der Diebstahl in Zusammenhang mit einem Vorfall am frühen Samstagmorgen, kurz vor 4.30 Uhr, bei dem Zeugen in der Roggenbachstraße zwei offenbar betrunkene Personen dabei beobachtet hatten, wie diese an einem Pkw ein Kennzeichenschild entfernten und ein Verkehrsschild zu Boden warfen.Als die hinzugerufene Polizei an der Örtlichkeit eintraf, hatten sich die beiden Unbekannten bereits entfernt. Die Beamten fanden vor Ort noch ein weiteres Kennzeichenschild, das von einem anderen Pkw entfernt und auf den Boden geworfen worden war. Eine Beschreibung der beiden Personen liegt nicht vor.Hinweise bitte an das Polizeirevier Schopfheim unter Telefon 07622/66698-0.