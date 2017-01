Schopfheim Zentralklinikum: Werben für den Standort Schopfheim

Zur Bürgerinfo zum geplanten Zentralklinikum kamen rund 150 Interessierte in die Schopfheimer Stadthalle

Schopfheim (mj) „Fair, offen, transparent“: So hat Bürgermeister Christof Nitz bislang die Diskussionen um die Kreiskliniken im Kreistag erlebt. Genau diese Fairness erwartet er auch, wenn es um den Standort des künftigen Zentralklinikums geht. Bekanntlich hat sich neben Lörrach und Rheinfelden auch Schopfheim mit einem 10,6 Hektar großen Grundstück in Gündenhausen beworben.

„Zentraler geht es fast nicht“, sagte Nitz mit Blick auf den geographischen Standort Schopfheim. Auch wenn ein Zentralklinikum normalerweise einem Oberzentrum zugeordnet würde – „das wäre Lörrach“ – sei es unter Abwägung bestimmter Kriterien durchaus möglich, es in einem Mittelzentrum anzusiedeln – „das wäre Schopfheim“, sagte Bürgermeister Nitz in der Informationsveranstaltung für Bürger(innen) am Dienstagabend in der Stadthalle. Das Kriterium für den Bau des Zentralklinikums sei nicht zwangsläufig die Einwohnerdichte. Vor allem: Auch wer weiter weg wohne, habe einen Anspruch auf eine ordentliche medizinische Versorgung, merkte Bürgermeister Nitz an.

Verkehrstechnisch sei der Standort in Gündenhausen optimal angeschlossen, das Grundstück könne zu einem günstigen Preis gekauft werden, Schopfheim liege zudem in der günstigeren Erdbebenzone 2 (Lörrach Zone 3), was erhebliche Kosten spare, und im Umkreis von Schopfheim stehe Wohnraum zur Verfügung, was angesichts von künftig etwa 2000 Mitarbeitern auch nicht zu verachten sei. Der wirtschaftliche Faktor sei nicht zu unterschätzen, merkte Nitz an. Noch seien die Grundstücke nicht alle im städtischen Besitz, wiewohl die Stadt mit dem Großteil der Eigentümer einen Optionskaufvertrag abgeschlossen habe für den Fall, dass das Zentralklinikum nach Schopfheim kommt.

Nitz konnte es sich nicht verkneifen darauf hinzuweisen, dass unter anderem die Bundesrepublik Deutschland nicht bereit sei, ihr Grundstück zu verkaufen, weil es als Ausgleichsfläche dienen solle für den eventuellen vierspurigen Ausbau der B 317. Schopfheim habe eine Bewerbung um den Standort abgegeben, die Hand und Fuß habe, sagte Bürgermeister Nitz. Zwei Knackpunkte gebe es allerdings: Im Regionalplan verhindere derzeit die Grünzäsur die Zusammenlegung des Grundstücks. Es sei aber eine Verlegung möglich, da Platz genug vorhanden sei. Außerdem lägen Teile des Grundstücks in der Wasserschutzzone II, in der eigentlich nicht gebaut werden dürfe. Doch gebe es sogenannte „Befreiungstatbestände“, wenn man bauen will. In Schopfheim sei das im nahen Industriegebiet vor Jahrzehnten vollzogen worden. Grundwasserpegel wurden gesetzt und werden ständig kontrolliert, „in all den Jahren ohne Befund“. Der Kreis könne diesbezüglich eine Rechtsverordnung erlassen, wenn es politischer Wille sei. Keines der drei Grundstücke im Kreis sei beschwerdefrei, verdeutlichte Christof Nitz. Volkswirtschaftlich gesehen habe Schopfheim die besten Karten. Das Thema sei für den ländlichen Raum ausgesprochen wichtig, was auch die rund 150 bis 200 Besucher(innen) der Veranstaltung zeigten, die aus dem gesamten Schopfheimer Umfeld kamen. Sich für den Standort Schopfheim auszusprechen, wäre ein echtes Bekenntnis zum ländlichen Raum. Ein Zentralklinikum im Kreis zu bauen, hält Friedrich Albes für die richtige Entscheidung. In den Diskussionen komme ihm der Aspekt medizinische Versorgung zu kurz. Die Gesundheitsversorgung werde sich in den kommenden Jahren ändern, prognostizierte Albes – dahingehend, dass zukünftig Wehr und Bad Säckingen mit versorgt werden müssen. So manche Diskussion könne er nicht nachvollziehen. Dazu zähle die Frage, wie gut das Klinikum mit dem Rad erreicht werden könne. „Ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit akuter Galle per Rad ins Krankenhaus kommt“, merkte Albes an. Ob in Lörrach oder Schopfheim – derzeit sei die Parksituation an beiden Kreiskrankenhäusern katastrophal, merkte ein Diskussionsteilnehmer an. Er bat darum, von vornherein genügend Parkplätze zu planen. Es gehe jetzt darum, dass „Worten Taten folgen müssen“, was den ländlichen Raum betrifft, sagte Kreisrat Fritz Lenz. Überall im Kreis müssten die Menschen medizinisch gut versorgt werden. Hiervon müssten die Kreisräte überzeugt werden.

Was schwer werden dürfte, konterte ein Besucher aus Bürchau, der bestürzt darauf reagiert habe, dass sich SPD-Kreisrat Herbert Baier beim SPD-Dreikönigshock von vornherein für den Standort Lörrach ausgesprochen habe. „Wie sollen dann die Kreisräte aus Weil, Lörrach und Rheinfelden vom Standort Schopfheim überzeugt werden?“, wollte er wissen. „Auch ich war etwas verwundert“, erklärte Bürgermeister Christof Nitz. Es gelte für die Kreisräte, Argumente abzuwägen. Je höher der Grundstückspreis ausfalle, desto höher werde die Kreisumlage, sagte Nitz. Schon das sei ein wichtiges Kriterium. Alle Argumente müssten auf den Tisch. „Es wird sicher nicht leicht“, weiß Nitz. Es müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden. SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans merkte zur Aussage von Baier an, dass er in der Runde auch gesagt habe, sich gern vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Ein Zuhörer bat darum, eine Abstimmung zum Wohle des Volkes, nicht nach Parteibuch zu treffen.

Wie geht’s weiter? Am Samstag, 21. Januar, findet eine Klausurtagung des Kreistags statt; ein Bürgerinformationsgespräch des Kreises findet am Montag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt; die Entscheidung fällt am 22. März im Kreistag.