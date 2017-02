Schopfheim Zentralklinikum: Umweltverbände äußern Bedenken zum Schopfheimer Grundstück

Als Dachorganisation der Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Lörrach kritisiert die Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden. Es geht um die Gewichtung der Grünzäsur im Rahmen der Diskussion um den von Schopfheim ins Rennen geschickten Standort

Schopfheim – Als Dachorganisation der Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Lörrach äußern sich Kai Hitzfeld (Lörrach), Karlheinz Abt (Rümmingen) und Hartmut Heise (Schopfheim) von der Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden, Arbeitskreis Lörrach des Landesnaturschutzverbandes, zur Diskussion um den Standort des Zentralklinikums in Schopfheim.

In der Bürgerversammlung hat sich Bürgermeister Nitz dahingehend geäußert, dass „Probleme mit der Grünzäsur lösbar“ seien und hat den Regionalverbandsdirektor dahingehend zitiert. Da stelle sich die Frage, was eine Grünzäsur ist und welchen Zweck sie hat. Die Grünzäsur sei ein Instrument der Raumplanung und werde im Rahmen der Regionalplanung festgelegt. „Sie ist die höchste Schutzstufe gegen eine Bebauung und soll als Freihaltezone verhindern, dass Siedlungen zusammenwachsen“, schreiben Hitzfeld, Abt und Heise. Sie sichere außerdem wertvolle Natur- und Landwirtschaftsflächen, diene dem klimatischen und ökologischen Austausch (Biotopverbund, Wildtierkorridore) und solle nicht zuletzt die siedlungsnahe Erholung gewährleisten.

Das Ausweisen einer Grünzäsur sei das Resultat umfangreicher Analysen und Teil eines mehrstufigen Prozesses, in dem auch die Gemeinden gehört werden. Vor Inanspruchnahme einer Grünzäsur habe der Regionalverband hohe Hürden gesetzt. „Generell müssen sie von jeglicher baulichen Nutzung frei bleiben.

“ Ausnahmen beziehen sich nur auf standortgebundene bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft (sogenannte privilegierte Vorhaben) sowie der technischen Infrastruktur; hierzu gehörten auch Anlagen der Verkehrsinfrastruktur. Diese Ausnahmen dürften nur gewährt werden, soweit sie aufgrund der jeweiligen konkreten Situation die Funktion der Grünzäsuren und die landschaftsökologischen Leistungen des Raumes nicht beeinträchtigen oder regional bedeutsame Biotope nicht betreffen. Für die Errichtung solcher baulichen Anlagen muss jeweils ein sachliches Erfordernis gegeben sein. Gleichzeitig dürfe kein geeigneter Standort außerhalb der Grünzäsur vorhanden sein. Diese Voraussetzungen für das diskutierte Zentralklinikum seien eindeutig nicht erfüllt.

Das „Problem“ mit der Grünzäsur bestehe einfach darin, dass sie da ist. Und die „Lösung“ wäre, sie aufzuheben. Die Aufgabe des Regionalverbandes sei es, den in einem umfangreichen Verfahren unter Beteiligung aller Kommunen aufgestellten und verabschiedeten Regionalplan umzusetzen und die Einhaltung zu überwachen. Sofern die in diesem Plan festgelegten Elemente, wie Grünzäsuren, beliebiger politischer Entscheidung unterworfen werden, sei die Regionalplanung generell infrage gestellt. „Insofern halten wir sowohl die diesbezügliche Rhetorik von Herrn Bürgermeister Nitz als auch die mutmaßlich vom Regionalverbandsdirektor in Aussicht gestellte Beseitigung für höchst fragwürdig“, heißt es in dem Schreiben. „Als Naturschutz-Dachverband ist es unsere Aufgabe, uns für den Erhalt der Grünzäsur einzusetzen.“ Eigentlich sei es die Aufgabe des Regionalverbandes, darüber zu wachen, dass der Regionalplan und seine Festsetzungen eingehalten werden. „Warum steht der Regionalverband nicht hinter seiner Planung?“

Selbstverständlich sei es letztlich eine politische Entscheidung, wenn eine Grünzäsur aufgehoben werde. Das sollte aber in einem geordneten Verfahren geschehen unter Berücksichtigung aller Belange einschließlich der Alternativen, denn hier handele es sich nicht um geringfügige Korrekturen, sondern um die vollständige Beseitigung einer Grünzäsur.

Welche Bedeutung haben Grünzäsuren noch, wenn sie nach Belieben aufgehoben werden? Zum wiederholten Mal sind wir fassungslos, wie bereitwillig, ja leichtfertig, sich der Regionalverband jeglichem politischen Druck zu beugen scheint. Hier zeigt sich ein grundsätzlicher Webfehler in der Tatsache, dass die Regionalverbandsversammlung zu großen Teilen von Bürgermeistern besetzt ist, die Grünzäsuren oft als entwicklungshemmende Faktoren sehen.