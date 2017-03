Schopfheim Zentralklinikum: Beschluss soll vertagt werden

Der Zentralklinikbeschluss gehört vertagt, die „mangelhafte“ Matrix überprüft und alle Kosten müssen auf den Tisch gelegt werden – das fordert der Krankenhausförderverein Schopfheim. Kritisiert wird der Vorentscheidzugunsten von Lörrach

Schopfheim (hö) Der Zentralklinikbeschluss gehört vertagt, die „mangelhafte“ Matrix überprüft und alle Kosten müssen auf den Tisch gelegt werden. Andernfalls müsse die Kommunalaufsicht oder der Landesrechnungshof eine mögliche Verschwendung öffentlicher Gelder prüfen: Mit diesen klaren Forderungen meldet sich der Krankenhausförderverein Schopfheim im Vorfeld der für den 5. April geplanten Entscheidung im Kreistag zu Wort.

Der Verein verweist auf Medienberichte, wonach der Kreistag am 5. April bei der Grundstücksauswahl für ein Zentralklinikum eine Vorentscheidung zugunsten des Lörracher Entenbads treffen soll. „Als Begründung hierfür dient das Resultat einer bewertenden Matrix, an der alle Standorte gemessen wurden und die dem Kreisbürger den Eindruck eines objektiven Auswahlverfahrens vermitteln sollte“, heißt es in der Pressemitteilung. Für den Krankenhausförderverein lassen aber „sowohl die Matrix als auch ihre Bewertung ein neutrales Auswahlverfahren nicht zu“. Die „Lörracher“ Arbeitsgruppe, die für die Punktevergabe zuständig war (Vertreter des Landratsamts und der Kliniken GmbH), hätten „eindeutig“ Lörrach bevorzugt – zu Lasten von Rheinfelden und Schopfheim. Aus diesem Grund fordere der Krankenhausförderverein nicht nur eine Vertagung der Abstimmung im Kreistag über diesen Tagesordnungspunkt. Er fordere vor einer Abstimmung auch „eine Überprüfung von Matrix und Bewertung durch die Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums oder durch ein neutrales Unternehmen“.

Die Matrix sei „absolut unvollständig“, weil zum Beispiel die Gesamtkosten nicht berücksichtigt seien. Außerdem vermittle die Bewertung den Eindruck eines „sehr willkürlichen Vorgehens“. So erinnert der Verein daran, was an die Ausschreibung für die Standortbewerbung bezüglich Erschließung von Kliniken GmbH gefordert worden war, nämlich eine „vorhandene beziehungsweise gut realisierbare Anbindung an das ÖPNV- und Straßen/Wegenetz im Landkreis Lörrach“, eine „Lage im Einzugsgebiet der Autobahn A 98 sowie der Bundesstraße B 317“ und eine „Lage möglichst in fußläufig erreichbarer Nähe zur S-Bahntrasse – idealerweise bereits mit vorhandener Haltestelle.“

Da die Inbetriebnahme des neuen Zentralklinikums für das Jahr 2025 vorgesehen ist, sollten alle Erschließungsmaßnahmen bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein. „Eigentlich müsste der Standort Entenbad (..) die Rote Karte bekommen.“

Für den Krankenhausförderverein steht fest, dass „von Anfang an völlig klar war, dass Lörrachs Entenbad Probleme mit der öffentlichen Erschließung hat.“ Um überhaupt ein entsprechend großes Grundstück anbieten zu können, müsse man die Landstraße L 138 auf einer Strecke von rund 800 Metern nach Norden verlegen. Und um einen kreuzungsfreien Anschluss an die B 317 zu schaffen, „geht die Stadt Lörrach davon aus, dass der Bund diese nicht nur plant, finanziert und baut, sondern dazu noch die Verbindungsstraße von diesem Anschluss zur Landstraße L 138 einschließlich einer Unterführung unter der bestehenden Bahnlinie“. Doch bis heute gebe es hierfür „vonseiten des Bundes weder eine Zusage, noch eine Planung, noch eine Finanzierungsbestätigung“, wobei der Krankenhausförderverein hier die Kosten auf 15 bis 20 Millionen Euro schätzt.

Vor allem aber: „Eine Fertigstellung bis zum 31. Dezember 2024 lässt sich wohl mit Sicherheit nicht realisieren. Diese wird eher jenseits von 2030 liegen.“ Weiter fehle dem Entenbad ein S-Bahnanschluss. Diesen wolle die Stadt Lörrach zwar zumindest teilweise mitfinanzieren, „aber auch hier gibt es keinerlei konkrete Planung und keinerlei finanzielle oder terminliche Zusagen, diesmal vonseiten der Bahn“. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit neuen Haltepunkten im Wiesentäler S-Bahnnetz sei „nicht damit zu rechnen, dass sich vor 2030 hier etwas tut.“

Fazit aus Sicht des Krankenhausfördervereins: „Die Bewertung für Lörrach beruht also bisher auf sehr vielen Unbekannten, die enorme Folgekosten für den Steuerzahler verursachen können.“ Und: „Wären Matrix und Bewertung korrekt, müsste der Standort Entenbad eigentlich schon wegen dieser Erschließungsprobleme die Rote Karte bekommen.“ Unzureichend seien in der Matrix vor allem die Kosten behandelt. Total ausgeblendet werde, dass es immer der Steuerzahler sei, der zur Kasse gebeten werde. „Man muss sich einmal vor Augen halten, dass dem Steuerzahler bei einem Standort Entenbad für öffentliche Erschließung und Grunderwerb etwa 30 Millionen Euro Mehrkosten entstünden als in Rheinfelden oder Schopfheim. “ Der Krankenhausförderverein fordere deshalb auch, dass die Kommunalaufsicht im Regierungspräsidium, im Land oder der Landesrechnungshof eine mögliche Verschwendung öffentlicher Gelder prüft.