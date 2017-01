Zell im Wiesental Zeller Narren: Heiß-kalte verrückte Nacht

390 Jahre Zeller Fasnacht. Viele befreundete Cliquen aus nah und fern zu Besuch. Narrenbaumstellen und Narrendorf

Zell (abe) Zum Auftakt ihres großen Geburtstagswochenendes luden die Zeller Narren am Freitag zur „verruckte Nacht in Zell“ ein. Vom frühen Abend bis in die späteste Nacht hinein herrschte zwischen Sparkassen- und Latschariplatz ein buntes Treiben und Drängen: Auf den Straßen und Plätzen, im Pfarrsaal und in den Zelten des Narrendorfs musizierte, feierte und tummelte sich ein so buntes wie feierfreudiges Völkchen.

Die Zeller Geburtstagskinder hatten sich zu ihrem närrischen Freundschaftstreff viele befreundete Cliquen aus der näheren und weiteren Region zwischen Breisgau, Allgäu, Basel und Bodensee ins Städtchen geladen, und so gab es neben den altbekannten Figuren in Sachen Häs, Masken und Bräuchen auch viel Neues zu sehen und zu bestaunen. Den Rahmen für die große Geburtstagsnacht bildete ein eng getaktetes Programm auf den beiden Bühnen – einmal Open Air auf dem Sparkassenplatz, einmal im feucht-warmen Pfarrsaal: Im Zwanzig-Minuten-Takt präsentierten sich die Gastgruppen hier mal mit wundersamen Klänge wie die „Ravensburger Schalmeien“, mal mit Tänzen wie die Freiburger Fasnetsrufer, die Katzenzunft Hardt oder die Hexen aus Kirchzarten.

Daneben gab es mit dem Getschädder der zahlreichen Guggentruppen vom „Guggenensemble Todtmoos“ über die lässig swingende „Geifersepp & Thä Schtüehlgang Stompers“ aus Lörrach bis zu den Basler „Gladdi Addore“ jede Menge wohlbekannte, jedoch nicht minder unterhaltsame Töne auf die Ohren. Jenseits des festen Bühnenprogramms marschierte immer mal wieder eine Guggentruppe, ein Fanfarenzug oder auch die Hürusmusik quer durchs Narrengeschehen und sorgte für belebende Überraschungen. Bei beißenden Minusgraden waren insbesondere auch die Gaststätten und die diversen Festzelte der Vogteien heiß begehrte Anlaufpunkte, und wo der lautstarke Halli-Galli-Partysound schon einen ordentlichen Grundstock legte, taten Druggete und hochprozentige Heißgetränke schnell ein Übriges, um die Stimmung bis in die späteste Nacht hinein anzuheizen.

Den Auftakt zur Feiernacht hatte am frühen Abend das Narrenbaumstellen durch die Schönauer Narrenzunft am Füürige-Marcher-Brunnen gemacht: 390 Jahre alt, und noch nie einen Narrenbaum gehabt?! Die Schönauer Narren um Oberzunftmeisterin Jojo Tröndle schwankten zwischen augenzwinkernder Fassungslosigkeit und rechtschaffenem Triumph, als sie ihren großen Paten von der Zeller Fasnacht zu dieser Premiere verhalfen: Von den Zuschauern dicht umringt hievten die dreißig wackeren Schönauer Narrenbaumsteller unterm Kommando von „Bammert Quick“ (Matthias Markanic) den 28,50 Meter hohen Baumhünen mit schierer Mannesmuskelkraft Stück um Stück nach oben, und wuchteten ihn unterm Applaus der Zuschauer nach einer knappen halben Stunde endlich endgültig in die Senkrechte.