Schopfheim Zäsur an der Friedrich-Ebert-Schule

Der erste Gemeinschaftsschul-Jahrgang und der letzte Werkrealschul-Jahrgang hatten Abschlussprüfungen

Schopfheim – 42 Schüler der 9. Klassen der Friedrich-Ebert-Schule haben am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Es sind die ersten Jugendlichen, die sich gemeinsam mit Schulleitung und Lehrkräften vor fünf Jahren in der neu gegründeten Gemeinschaftsschule auf den Weg gemacht haben. Auch die letzten Werkrealschüler wurden an diesem Abend verabschiedet.

Viele Schüler dieser 9. Klasse werden noch ein Jahr länger die Ebertschule besuchen, um dann im nächsten Schuljahr die Mittlere Reife zu erwerben. Während einige der Entlassschüler eine Ausbildung beginnen, besuchen andere einjährige Berufsfachschulen oder streben in zweijährigen Berufsfachschulen den mittleren Abschluss an.

Eigens für die Zeugnisübergabe hat sich ein Bläserensemble unter der Leitung ihres ehemaligen Klassen- und Musiklehrers Dieter Waibel formiert und den feierlichen Sektempfang musikalisch umrahmt. In bewegenden Worten blickten die Klassenlehrer Wolfgang Steinhauser, Wolfgang Müller und Jochen Deck wie auch die Neuntklässler Sandra Nowak, Vivien Kösling und Nico-Yasin Sari auf die vergangenen Schuljahre zurück. Allesamt hoben sie die besondere Verbindung und den großen Zusammenhalt in den Klassen hervor und lobten das Einfühlungsvermögen und die soziale Kompetenz ihrer Mitschüler, etwa als es darum ging, neue Mitschüler, insbesondere Kinder mit Fluchterfahrung, in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Schulleiterin Claudia Brenzinger gratulierte allen Schülern und überreichte Buchpreise für besondere Leistungen. Sie verabschiedete die Schüler mit den besten Wünschen. Ihr Dank galt auch den Lehrkräften und den Eltern.

Werkrealschüler: Am Mittwochabend wurden auch die letzten Werkrealschüler (diese Schulart läuft mit diesem Jahrgang aus) gemeinsam von Schulleitung und Klassenlehrerin verabschiedet. Ulla Möhwald überreichte 19 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse. Nach einem Gottesdienst in der Alten Kirche, den die Schülerinnen und Schüler mitgestalteten, wurde die Feier in der Aula der Friedrich-Ebert-Schule mit einem Apero fortgesetzt.

Nach der musikalischen Einstimmung durch den pädagogischen Assistenten, Johannes Bauer, ging Konrektor Günter Fischer in seiner Ansprache auf die besondere Situation der Klasse ein. Infolge der Raumnot an der Friedrich-Ebert-Schule hatten die Zehntklässler kein eigenes Klassenzimmer, und so wurde von Schülern und Lehrern ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Ungeachtet der Umstände hätten nach Worten des Konrektors die Schüler konzentriert gearbeitet und gute Prüfungsergebnisse erzielt. Ulla Möhwald erinnerte in ihren Worten an ihre Schützlinge vor allem an die vielen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, die von den Schülern mit Freude und Leidenschaft mitgestaltet wurden.

Elternbeiratsvorsitzende Gisela Schleidt bedankte sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei den scheidenden Elternvertretern und wünschte den Schülern für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Schulleiterin Claudia Brenzinger sprach Dank und Anerkennung aus und freute sich darüber, dass viele Schüler aufgrund ihrer guten Leistungen den Weg zur Fachhochschulreife oder zum Abitur anstreben können. Nach der Preisübergabe überraschten Katharina Gimmi, Gesang, und Johannes Bauer, Gitarre, mit einem selbstverfassten Lied.

Hauptschulabschluss, Klasse 9a: Okan Berk, Kai Bubeck, Samuel Ibisevic, Marlon Klemens, Julian Kronberg, Julian Mauderer, Nico- Yasin Sari, Pascal Urich, Adele Bagheri, Maureen Bauer, Dilara Bulut, Lilia Nossov und Lucia Pallek.

Klasse 9b: Yannik Cynorra, David Domaschke, Paul Eschbach, Ramon Gentner, Nick Hübel, Aaron Kallfass, Semih Orhan, Pirmin Vollmer, Nico Wenk, Nico Wehrle, Vivienne Kösling und Yvonne Strittmatter.

Klasse 9c: Dennis Botic, Dominik Koch, Jason Krauth, Frederic Neumann, Nils Roth, Dominic Wangler, Maik Vollmer, Selina Echtle, Lizzy Forstner, Jule Hampl, Nura Kassem, Jenny Köhler, Sandra Nowak und Kristin Sütterlin