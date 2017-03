Gerbach Windpark-Lärm weiter unklar

Das Landratsamt Lörrach und der Windpark-Betreiber, die EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, bitten die Anwohner um Mithilfe bei der Suche nach den Ursachen.

Gersbach (hö) Das Landratsamt Lörrach und der Windpark-Betreiber, die EWS Windpark Rohrenkopf GmbH, betreiben Ursachenforschung, nachdem sich Anwohner über Lärm beschwert hatten, der die vergangenen Tage und insbesondere in der Nacht auf Dienstag vom Windpark ausging – beziehungsweise über Geräusche, „die nicht zu einem einwandfreien Betrieb passen und zugleich als störend empfunden werden“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Um den Grund dafür herauszufinden, bittet die EWS Windpark Rohrenkopf GmbH nun explizit die Anwohner im direkten Umfeld des Windparks um Mithilfe. Um das Problem lokalisieren zu können, sei es wichtig, den Zeitraum der Geräuschbelästigung, die Art des Geräusches sowie wenn möglich die Geräuschquelle und den eigenen Standort während der Geräuschwahrnehmung genau zu erfassen. Daher bittet die EWS, Anwohner, die ungewöhnliche Geräusche wahrnehmen, diese umgehend zu melden. Anhand der Angaben sollen mögliche Störungen oder technische Probleme identifiziert und so schnell wie möglich behoben werden. Gemeldet werden sollen Störgeräusche an folgende E-Mail-Adresse: rohrenkopf.schall@ews-schoenau.de.