Gersbach Windkraft: Nicht auf gleicher Wellenlänge mit dem Minister

Gersbach (hö) Die Eröffnungsfeier für den Windpark Rohrenkopf war zwar eine friedliche Veranstaltung – politisch allerdings gab es einen kleinen Disput. So waren Bürgermeister Christof Nitz und der Beigeordnete Ruthard Hirschner mit Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller nicht auf gleicher Wellenlänge bei Verfahrensfragen. Zum einen ging’s ums Thema Ausgleichszahlungen fürs Landschaftsbild, zum anderen darum, dass es derzeit verschiedene Genehmigungswege gibt.

Der Beigeordnete Hirschner wies in seiner Begrüßungsrede darauf hin, dass der Windpark Rohrenkopf „sehr kritisch begleitet wurde und er sehr konfliktträchtig war.“ Überhaupt gebe es landauf und landab Probleme bei den Standorten für Windenergieanlagen in Mittelgebirgslagen. Mit ein Grund ist aus seiner Sicht die gesetzliche Änderung in Baden-Württemberg durch Rot-Grün Ende 2012, die zwar die Standortfrage „kommunalisiert“ hat, aber dafür keine Abstimmungsinstrumente für den Landschaftseingriff gegeben geschaffen habe. Beim Windpark Rohrenkopf sei es so, dass das zu zahlende Ersatzgeld mit 550 000 Euro voll an das Land – genauer an den Naturschutzfonds – fließt. Wolle eine vom Windpark-Bau betroffene Gemeinde mit Geld aus diesem Topf eine Ausgleichsmaßnahme realisieren, müsse sie dafür noch einen kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von zehn Prozent der Summe bringen. „Das widerspricht dem Kompensationsprinzip.“ Um dies zu ändern, „liegen von uns Änderungs- und Lösungsvorschläge seit knapp zwei Jahren auf dem Tisch“, so Hirschner an die Adresse Unterstellers, der Vorsitzender des Fonds ist. Ein Blick auf andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein zeige, dass es anders gehe. Diese seien in dieser Sache „kommunalfreundlicher“. Dort fließe das Ersatzgeld ohne kommunale Kofinanzierung in die Eingriffs-Region zurück. „Das ist verursachungs- und sachgerecht.“

Auch Bürgermeister Christof Nitz wies darauf hin, dass das Genehmigungsverfahren nicht eben „vergnügungssteuerpflichtig“ gewesen sei, er selber habe zwei anonyme Morddrohungen erhalten. Nitz wies darauf hin, dass es da nebst dem vom Beigeordneten erwähnten Aspekt Landschaftsausgleichszahlung noch einen weiteren gebe, der sich ob der in Schopfheim gemachten Erfahrungen auf das Diskussionsklima auswirke. Der, dass es seit der Änderung der Rahmenbedingungen für Windräder durch die grün-rote Landesregierung 2012 verschiedene Genehmigungs-Wege gibt. Andererseits können Interessenten einen Antrag auf Genehmigung via Bundesimmissionsschutzgesetz stellen – hier aber spiele Bürgerbeteiligung praktisch keine Rolle. Schopfheim habe sich „auf den steinigen Weg gemacht“ und einen Teil-Flächennutzungsplan in Angriff genommen – genehmigt wurde dann der Windpark aber nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Und das, bevor der Teil-Flächennutzungsplan fertig war. Das habe zum Ärger durchaus ein Stück weit beigetragen. Aufgrund der in Schopfheim gemachten Erfahrungen stelle sich für ihn die Frage, ob die Änderungen eine kluge Entscheidung gewesen seien. Minister Franz Untersteller allerdings konnte „diese Aufregung nicht so ganz verstehen“ und verteidigte die Änderungen der grün-roten Landesregierung im Jahr 2012. Unter der Vorgängerregierung sei das Thema Windkraft praktisch eingeschlafen gewesen. Mit der Änderung sei frischer Wind in das Thema gekommen, 2015 seien im Land 53 Anlagen genehmigt worden, 2016 waren es 120. Untersteller verteidigte ebenfalls die Regelung beim Thema Ausgleichszahlung. Er wolle zwar „niemandem etwas unterstellen“. Aber dadurch, dass das Geld erst an den Naturschutzfonds fließe und nicht direkt an die Kommune, sei gewährleistet, dass damit auch wirklich Naturschutzprojekte verwirklicht werden.

Was im Schopfheimer Fall die Kofinanzierungssumme von 56 000 Euro angehe, machte er eine Gegenrechnung auf. Immerhin erhalte die Stadt Einnahmen in Form von Pacht und Gewerbesteuer.