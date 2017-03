Schopfheim Wiesentäler Wasserlauf: Laufend Gutes tun für Kamerun

Der vierte Wiesentäler Wasserlauf findet am 29. April statt. Der Erlös dient dem Bau eines Brunnens in Dikome in Kamerun

Schopfheim (hjh) Das Motto „gemeinsam in Bewegung etwas bewegen, das bewegt“ und entlang der Wiese „laufend Gutes tun“ ist auch in diesem Jahr wieder die Devise. Am 29. April, um 8 Uhr startet Jürgen Wetzels „Teamworx4“-Team den vierten „Wiesentäler Wasserlauf“, der von der Wiesenquelle am Feldberg über 59 Kilometer bis zur Mündung von „Feldbergs Töchterlein“ in den Rhein führt.

Wie in den Vorjahren werden rund 300 Läuferinnen und Läufer (das ist aus organisatorischen Gründen auch das Limit) zu dem beliebten Event für die „Verbesserung der Trinkwassersituation“ in Kamerun erwartet, die der Schopfheimer Dikome-Verein unter anderem durch den Bau eines 100 000 Euro teuren Brunnens erreichen will. Darunter sind „viele Wiederholungstäter“, schmunzeln die Organisatoren und erinnern unter anderem an die 100 Kids der Grundschulen Hausen und Fahrnau, die es sich auch heuer wohl wieder nicht nehmen lassen werden, eine Kurzdistanz neben der Wiese mitzurennen.

Gelaufen, so Organisator Jürgen Wetzel, wird in „harmonischen“ Gruppen. Als Richtschnur gilt „Tempo 6.30 Minuten pro Kilometer“. Bei „angenehmer Geschwindigkeit“ bleibt also jede Menge Zeit zum „Knüpfen neuer Kontakte“ und für „nette Gespräche“, betont Wetzel und weist darauf hin, dass niemand gezwungen wird, den Lauf vom Start bis ins Ziel mitzumachen. „Es können selbstverständlich auch Teilstrecken gelaufen werden.

Die Teilnehmer entscheiden über die Länge ihres Laufs selbst“, sagte Jürgen Wetzel beim Pressegespräch am Dienstag bei der Wiesenbrücke in Schopfheim, wo die Teilnehmer am Wasserlauf nach 35 Kilometern zur kleinen Pause an der vierten von insgesamt sieben zum Einsteigen gut geeigneten, vom Dikomeverein organisierten Verpflegungsstellen (Todtnau, Schönau, Zell, Schopfheim, Steinen, Lörrach und Basel) unter anderem von Mitarbeitern des DRK und der Feuerwehr erwartet werden, die auch entlang der Strecke im Notfall zur Verfügung stehen. Wer an diesen Stellen „aussteigt“, erhält eine „Finisher Bag“ mit Kaffee, Wasserflasche, Schweißtuch und Laufschuhermäßigung, versprechen die Veranstalter. Freizeit- und Hobbyläufer, Schulklassen, Sportvereine, gesponserte Gruppen aus Firmen, ambitionierte Athleten wie etwa Nicole Grether („Es fühlt sich immer wieder fantastisch an, im Laufschritt Gutes zu tun! Ich freue mich auf meine dritte Teilnahme sowohl im Orga-Team als auch beim Lauf.“) sowie Ultra- und Extremläufer wie die „Pacemaker“ mit Kai Horschig („Wo wir sind, ist vorne!“) sind von den Zuschauern zu bewundern, die entlang der Strecke stehen sollten. Die Teilnehmer berappen für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro, wobei – wie Jürgen Wetzel anmerkt – „meistens großzügig aufgerundet wird.“ In drei Jahren Wiesentäler Wasserlauf kamen so immerhin 57 222 Euro zusammen, die natürlich „1:1“ dort ankamen, wo sie auch tatsächlich hinsollten: Auf das Konto des Dikomevereins, zweckgebunden für den Brunnen, der noch in diesem Jahr eingeweiht werden soll.

teamworx4 e.v., Brand 12, 79677 Schönau, info@teamworx4.deInfos im Internet: