Maulburg Wiese-Brücke: Gemeinde muss Neubau zahlen

Trotz aller Nachforschungen sind die Ursprünge der Maulburger Wiese-Brücke unbekannt. Experte bezweifelt Standsicherheit

Maulburg (abe) Die Brücke über die Wiese ist in einem miserablen Zustand. Nun soll sie abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. Das beschloss der Maulburger Gemeinderat am Montag einstimmig. Kostenpunkt: Etwa 800 000 Euro.

Die Stahlträger verrostet, der Mittelpfeiler unterspült und die Sandsteinpfeiler an den Ufern teilweise zerstört – Ingenieur Holger Sutter vom Büro „Regio Ingenieure“ stellte der Brücke ein vernichtendes Zeugnis aus: „Die Standsicherheit ist eigentlich gar nicht mehr gegeben.“ Bereits vor vier Jahren wurde der Brücke ein miserables Zeugnis ausgestellt.

Ingenieur Sutter schlug den Gemeinderäten den Bau einer neuen Brücke stromauf (Richtung Schopfheim) neben der alten vor. Dadurch könne das bisherige Bauwerk während der Bauzeit in Betrieb bleiben. Das erleichtere zum einen die Bauarbeiten, zum anderen könnten sowohl Holztransporter als auch Spaziergänger den Fluss auch während der dreimonatigen Bauarbeiten überqueren. Dann soll es abgerissen werden. Die neue Version soll als Stahl-Beton-Verbundbrücke daher kommen, die ganz ohne Pfeiler im Fluss auskommt. Diese Variante berge einiges an Vorteilen: Zunächst entfalle das Bauen im fließenden Gewässer, später drohe nicht die Gefahr, dass der Pfeiler – wie jetzt geschehen – unterspült wird. Auch entfallen teure und wartungsintensive Konstruktionsdetails gegenüber der jetzigen Variante.

Eine Sanierung der alten Brücke macht nach Einschätzung des Ingenieurs keinerlei Sinn: Selbst wenn man die alte Brücke mit einer Menge Geld so weit als möglich auf Vordermann bringe, stehe das Bauwerk womöglich weiterhin auf tönernen Füßen, denn: Zu dem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erbauten Bauwerk gibt es keinerlei Unterlagen.

Die Kosten für Neubau, Abbruch und Anschluss an die Straßen und Wege liegen laut Holger Sutter bei etwa 800 000 Euro. Das Geld muss die Gemeinde Maulburg komplett selbst berappen, sagte Bürgermeister Jürgen Multner und erteilte Hoffnungen auf eine Kostenbeteiligung durch Land und Bund eine endgültige Absage. Hintergrund für derlei lang gehegte Hoffnungen ist die Vermutung, dass die Brücke dem Land oder dem Bund gehört; damit wären diese auch für Sanierung oder Neubau verantwortlich.

Auf der Suche nach Besitznachweisen habe man bis ins Militärhistorische Archiv hinein „überall gewühlt“, erklärte Multner – vergeblich. Und da es die Gemeinde sei, die ein Interesse an dem Bauwerk habe, blieben die Kosten an ihr hängen. Diskussionen entspannen sich am fraglichen Standort. Bei der vom Ingenieur vorgeschlagenen Verschiebung stromaufwärts nämlich muss die Brücke beziehungsweise die Zufahrt in Richtung Wald aufgeweitet werden, damit die Holztransporter weiterhin die Kurve bekommen. Die Brücke selbst soll 4,5 Meter breit werden; in Richtung Wald müsste man sie auf sieben Meter verbreitern. Würde man die neue Brücke nun am bisherigen Standort bauen, könnte man auf diese Verbreiterung verzichten und womöglich doch einiges an Geld sparen – das sagte Bruno Sahner (SPD) und fand die Unterstützung einiger Gemeinderatskollegen.

Für die nächste Sitzung soll der Ingenieur eine Vergleichsrechnung für den bisherigen Standort vorlegen; auf dieser Grundlage dann will der Gemeinderat entscheiden. „Wir haben den großen Ehrgeiz, das noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen“, sagte Multner. Für die eigentlichen Bauarbeiten sind drei Monate veranschlagt. Halten soll das Bauwerk dann 80 bis 100 Jahre.