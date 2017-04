Kultur Wernfried Hübschmann gibt fünften Lyrikband "Wiesentalgedichte" heraus

In seinem fünften Gedichtband beschäftigt sich der Lyriker Wernfried Hübschmann mit Gedichten aus dem Wiesental und lyrischen Naturbetrachtungen.

"Ich bin im Wiesental zuhause, im südlichen Schwarzwald. In Hausen im Wiesental, dem Hebeldorf. Johann Peter Hebel als Nachbar, keine schlechte Adresse!" So erklärt Wernfried Hübschmann seinen "dauernden Aufenthalt" im Wiesental. Von dem Lyriker, Essayisten, Kolumnisten und Sprecher ist vor kurzem der Band "Wiesentalgedichte" erschienen (Drey-Verlag). Man darf keine präzise Wanderkarte für den Lauf der Wiese von ihrer Quelle am Feldberg bis zur Mündung am Rhein erwarten, sondern eine Art von Welt- und Naturbetrachtung. Die Bilder speisen sich vom Wiesental. Es sind Assoziationen, philosophische Reflexionen und Begegnungen mit einzelnen Orten, die lyrische Ernte der vergangenen Jahre, die mit der Landschaft verbunden ist.

Ausgangspunkt für die Gedichte ist die Naturbeobachtung, das Gespräch mit der Landschaft. Die Natur, so Hübschmann, ist der größte Lehrmeister, für Künstler, Musiker und Lyriker. Da es für ihn einige Themen gibt, die er immer wieder aufgreift, so finden sich in dieser Anthologie klassische Themen von Tod und Liebe. Der Gedichtband (mit Fotos von Konrad Grund) ist in vier Kapitel unterteilt, die den vier Jahreszeiten entsprechen; die 50 Gedichte sind bildhaft, klangvoll und flüssig zu lesen. Hübschmann ist jemand, der aus dem Klang kommt, dem Hören, der durch das Ohr die Welt hereinlässt. Manche Verse sind sehr liedhaft, ihre Musikalität liegt im End- oder Binnenreim. Wer die vorangegangenen vier Gedichtbände des Lyrikers kennt, wird erstaunt sein über die im einen oder anderen Fall lockere, leichte, auch mal augenzwinkernde und witzige Sprache.

Diese Wiesentalgedichte sind sehr zugänglich und anschaulich, ein Buch für alle, nicht nur für Literaturkenner, die in der Dichtung tief verwurzelt sind, und sie erschließen sich über den Reim: ein Angebot für den Leser.

In einem poetischen Essay, der den Gedichtband abschließt, macht sich Hübschmann Gedanken über Heimat, Herkunft und Wohnen. Darin lehnt sich er persönlich und biografisch weit aus dem Fenster. Sein Verständnis über Heimat entwickelt er vor dem Hintergrund seiner Herkunft als ein Kind von Heimatvertriebenen. Das gibt ihm aber auch Gelegenheit, sich neu zu verorten.

Autorenlesung und Diskussion über "Heimat und Herkunft – Gedichte und Gedanken zu einem schwierigen Thema", am 17. Mai, 19.30 Uhr, VHS Schopfheim. Weitere Buchvorstellung und Lesung am 2. Juli, 11.15 Uhr, im Hebelhaus Hausen.