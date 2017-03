Zell i.W. Warnung vor dem Enkeltrick

Eine 90-jährige Frau und ihre 79 Jahre alte Nachbarin durchschauen Enkeltrick und rufen die Polizei.

Zell i.W. – Enkeltrick misslungen: Am Mittwochmittag erhielt eine 90-jährige Frau aus Zell i. W. einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau. Diese gab sich als ihre Enkelin aus. Sie sei in einer Notlage und bräuchte dringend 20 000 Euro. Die aufmerksame 90-jährige erzählte ihrer 79-jährigen Nachbarin von diesem Anruf. Dabei stellte sich heraus, dass diese ebenfalls von vermutlich derselben unbekannten Frau angerufen wurde. Auch bei ihr gab sie sich als Enkelin aus und forderte Geld von ihr. Die beiden Frauen entschlossen sich daraufhin, die Polizei von dem Vorfall zu informieren. Zu einer Geldübergabe kam es Gott sei Dank nicht. Deshalb wird aus aktuellem Anlass nochmals vor dieser besonders perfiden Betrugsmasche gewarnt. Personen, die einen solchen Anruf erhalten, sollten sich schnellstmöglich (Notruf 110) mit der Polizei in Verbindung setzen.