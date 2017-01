Kleines Wiesental Walter Würger: Der Mann für den Strom geht in den Ruhestand

Walter Würger hat beim Kraftwerk Köhlgartenwiese 27 Jahre lang die Versorgung gewährleistet. Er ist weiterhin im Bereitschaftsdienst tätig.

Walter Würger war 27 Jahre lang das Gesicht des Kraftwerks Köhlgartenwiese: Als Betriebsleiter war er zur Stelle, wenn irgendwo zwischen Endenburg, Marzell und Elbenschwand der Strom ausfiel. Nun ist er im Ruhestand und wurde vor wenigen Tagen offiziell vom Bezirksverband verabschiedet. Gebraucht wird er aber immer noch.

Walter Würger war gelernter Elektroinstallateur, als er im Jahr 1989 die Betriebsleitung des Bezirksverbands übernahm. Somit hatte er die Verantwortung für die komplette Technik und damit die Versorgungssicherheit mehrerer Tausend Stromkunden. „Mit meinem Vorgänger konnte ich mich damals nicht mehr unterhalten, aber ich erhielt eine Einarbeitung von Herr Schwerdtner, dem Vorvorgänger“, erzählt Walter Würger. Was damals besonders wichtig war, gilt auch heute noch: Ortskenntnisse in dem ländlichen Gebiet. „Wenn Meldungen über Stromausfälle reinkommen, und man das Netz kennt, kann man die Fehlerquelle örtlich eingrenzen“, erzählt der gebürtige Sallnecker. Typische Fehlerquellen sind Versorgungsschwerpunkte, zum Beispiel Trafostationen. Wenn es irgendwo klemmte, ging oft Würger ans Telefon und versprach Abhilfe, auch nachts und am Wochenende.

Apropos Technik: Als Betriebsleiter hatte Walther Würger Überzeugungsarbeit bei politischen Entscheidungsträgern zu leisten, wenn es um die Versorgungssicherheit ging. „Technischen Laien musste ich Investition immer erklären, vor allem wenn sie nicht zu mehr Einnahmen führten, aber der Versorgungssicherheit dienten“, erinnert sich Würger.

In Erinnerung geblieben ist ihm Sturm Lothar am 26. Dezember 1999. Zwei Tage später fielen sturmgeschädigte Bäume auf Stromleitungen – „doch um 20 Uhr waren wieder alle Netzteilnehmer versorgt“, so Walter Würger. Man spürt, dass ihm die Gewalt des Sturms und der Rund-um-die-Uhr-Einsatz ihm heute noch Respekt einflößen. Für Walter Würger und die zwei Kraftwerksmitarbeiter war das gute Abschneiden des Netzes gleichwohl ein Ansporn, weiterhin auf Erdkabel zu setzen und Freilandleitungen wo möglich abzubauen. So ist das Stromnetz heute weniger störungsanfällig und auch wartungsärmer. Noch wartungsärmer ist freilich das Wasserkraftwerk selbst hinter der aufgestauten Köhlgartenwiese: Die alten Generatoren drehen sich zuverlässig und liefern ihren Strom automatisch ins Netz. In der jüngsten Sitzung des Bezirksverbands wurden er und seine Frau, Heidi Würger, von den Verbandsmitgliedern ehrenvoll verabschiedet.

Durch sein Engagement konnte die Zahl der Störungen deutlich gesenkt und die Qualität der Leistungen des Kraftwerks merklich gesteigert werden, sagte Bürgermeister Gerd Schönbett. Die Bürger schätzten den Betriebsleiter für sein kompromissloses Engagement. Walter Würger habe sich ein „derart tiefgreifendes Wissen über das Kraftwerk und das verbundene Leitungsnetz angeeignet, das nach seinem Ausscheiden kaum zu ersetzen ist“, so Schönbett.

Heidi Würger war seit 1999 im Kraftwerk für die zuverlässige Reinigung des Gebäudes zuständig. Einen direkten Nachfolger gibt es für Würger übrigens nicht, weil das Geschäft auf die Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH übergegangen ist, ein Unternehmen, an dem seit 2016 die EWS (Elektrizitätswerke Schönau) mit 30 Prozent beteiligt ist. EWS-Manager Martin Halm ist nun für das Kraftwerk verantwortlich. Walter Würger freut sich derweil, dass er nun mehr Zeit hat für das Musizieren im Verein hat (Handharmonikaspiel in Endenburg und in Kandern), die Familie und etwas Forstwirtschaft.

Doch ganz sein lassen kann er – jedenfalls im Moment – die Stromversorgung nicht: Walter Würger hat regelmäßig Bereitschaftsdienst und ist somit telefonisch erreichbar, wenn es irgendwo klemmt.