Waffenscheine in Schopfheim heiß begehrt

34 Schopfheimer Bürger haben in 2016 den kleinen Waffenschein beantragt. Im Jahr zuvor waren es lediglich vier

Schopfheim (mj) Nicht nur in größeren Städten, auch auf dem Lande scheint das Sicherheitsbedürfnis zu wachsen. Bei der Waffenbehörde im Landratsamt Lörrach jedenfalls stellten bis zum gestrigen Mittwoch 34 Schopfheimerinnen und Schopfheimer einen Antrag für den sogenannten kleinen Waffenschein. Im Jahr 2015 waren es lediglich vier Anträge.

Im ganzen Landkreis Lörrach sei eine große Nachfrage für den kleinen Waffenschein erkennbar, erklärte auf Anfrage Philipp Mattmüller, Sachbearbeiter für Waffen- und Sprengstoffwesen bei der Kreispolizeibehörde. Der kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von Signal- und Reizstoffwaffen. Fast alle Antragsteller geben an, eine Schreckschusspistole zum eigenen Schutz anschaffen zu wollen. Dann zum Beispiel, wenn jemand sehr abseits wohne, wenn jemand oft einsame Wege laufen müsse und ein latentes Angstgefühl habe oder wenn jemand Angst vor einem aggressiven Tier, einem gefährlichen Hund zum Beispiel, habe.

Bei jeder Person, die einen kleinen Waffenschein beantrage, werde eine sogenannte Zuverlässigkeitsabfrage gemacht, erklärte Philipp Mattmüller. Die persönliche Zuverlässigkeit des Antragstellers wird geprüft und es wird geklärt, ob es eventuelle Vorstrafen gibt. „Eine Schreckschusspistole sieht täuschend echt aus“, weiß Philipp Mattmüller. Und sie sei auch nicht ganz ungefährlich. Sie könne schwere Verletzen verursachen, daher verlangt der Gesetzgeber von ihren Besitzern den kleinen Waffenschein. Anders ist es bei Pfefferspray. Das Spray ist auch ohne kleinen Waffenschein frei zugänglich und inzwischen an vielen Stellen auch in Schopfheim zu haben.

Nutzt eine Schreckschusswaffe? Diese Frage beantwortet Dietmar Ernst, Pressesprecher der Polizeidirektion Lörrach, persönlich mit „Nein“. Einmal abgesehen davon, dass es in der Praxis und nach seiner Erfahrung bisher im Landkreis Lörrach keinen Fall gegeben habe, bei dem eine Schreckschusswaffe zur Abwehr eingesetzt wurde, müsse sich der Nutzer über einige Dinge im Klaren sein. Ganz wichtig: „Er muss die Waffe kennen und geübt im Umgang mit ihr sein“, sagte Dietmar Ernst auf Anfrage. Das heißt, er müsse die Waffe sichern und entsichern können und auch wissen, welche Gefahren mit ihr verbunden sind. Ein Angriff sei für den oder die Betroffene(n) immer eine Ausnahmesituation. Es sei denkbar, dass er oder sie mit dem Einsatz der Waffe – wenn überhaupt noch Gelegenheit sei, sie zu ziehen – mehr Schaden als Nutzen verursache. Zum einen könne es passieren, dass der Täter auch eine Waffe mit sich führe, womöglich eine echte.

Vor 20 oder 30 Jahren sei so etwas vorgekommen, erinnert sich Dietmar Ernst: Der Täter habe buchstäblich scharf geschossen und die Person mit der Schreckschusswaffe erschossen. Komme eine Schreckschusswaffe zum Einsatz, könne das gleichwohl ernste Verletzungen wie Verbrennungen oder Gehörschäden zur Folge haben, warnt Ernst. So eine Waffe verursache einen „wahnsinnig lauten Knall“, und es träten Partikel beim Abschuss aus, die Verletzungen verursachten.

Im Landkreis Lörrach gebe es nur ganz selten Fälle, wo Personen nachts unterwegs sind und attackiert werden, meinte Dietmar Ernst. In Hysterie zu verfallen ist aus seiner Sicht nicht nötig. „Hier kann man sich schon noch sicher fühlen.“ Was ist sinnvoll? Polizeipressesprecher Ernst rät davon ab, nachts allein auf dunklen Wegen unterwegs zu sein. Im Zweifelsfall sei es besser, ein Taxi zu nehmen. Durch überlegtes Verhalten könne man riskante Situationen vermeiden. Selbstverteidigungskurse seien nicht schlecht, auch wenn man nicht glauben dürfe, damit alle Angriffe abwehren zu können. Am besten sei es in zweifelhaften Situationen, mit dem Handy Hilfe zu holen, rät Dietmar Ernst – „Das zeigt meist Wirkung“. Und Pfefferspray sei gegen aggressive Tiere wirkungsvoller als eine Schreckschusswaffe.