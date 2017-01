Schopfheim Volkshochschule: Wanderung für Kräuterfreunde und Eselliebhaber

Mythos und Realität des Schwarzwaldes Schwerpunktthema der Schopfheimer Volkshochschule im neuen Semester

Schopfheim (edi) Mythos und Realität des Schwarzwaldes hat die Volkshochschule Schopfheim als Schwerpunktthema für das Frühjahr-/Sommer-Semesterprogramm 2017 gewählt. Vorträge, Ausstellungen, Exkursionen und interessante Mitmach-Aktionen bieten aufschlussreiche Einblicke in die Schönheit dieser Landschaft und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen.

Im druckfrisch vorliegenden Programmheft der VHS sind aber auch 230 Kurse zur Weiterbildung in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Umwelt, Kultur, Kreativität, Gesundheit, Sprachen und Datenverarbeitung aufgeführt. Bei der Auswahl der zirka 100 Dozenten in den jeweiligen Bereichen lege man sehr großen Wert auf deren pädagogische und fachliche Qualifikation, versichern VHS-Leiterin Katrin Nuiro und ihre Stellvertreterin Ruth Simons, sowie die Mitarbeiterin Angelika Bühler als Fachbereichsassistenz. Sehr umfangreich widmet man sich dem Schwerpunktthema Schwarzwald. Neben einer Fotoausstellung werden Schwarzwaldreportagen in zwei Teilen, ein Abend mit Gedichten und Gedanken zum Thema Heimat, sowie eine Schwarzwälder Uhrenwerkstatt für Kinder angeboten. Mitmach-Hofführungen auf dem Sonnenhof in Sattelhof und eine Wanderung für Kräuterinteressierte und Eselliebhaber, sowie eine Nordic-Walking-Tour von Wasserkraftwerk zu Wasserkraftwerk oder auch ein Backkurs für die Schwarzwälder Kirschtorte stehen ebenfalls im Programm.

Ein Frauencafé veranstaltet die VHS am 11. März anlässlich des Internationalen Frauentags im Kulturcafé und am Abend sind zum Vortrag über Bildung und Gleichstellung auch die Männer willkommen. Professor Klaus Schubring wird am 7. April im Hausener Hebelhaus im Rahmen der Kooperation mit dem Volksbildungswerk Hausen über die Entstehung des Großherzogtums Baden referieren. Dem European Energy Award trägt man Rechnung mit einer individuellen Energieberatung für Verbraucher. Studienreisen führen diesmal nach Tansania und Sansibar und im Lutherjahr kann man sich während einer fünftägigen Reise nach Leipzig, Eisleben, zum Reformationsfest in Wittenberg und auf die Wartburg auf die Spuren des Reformators Martin Luther begeben.

Breiten Raum nehmen auch die Kurse für Gesundheit und Fitness ein. Neu im Programm sind die Kurse für „Qigong/Tai-Chi als Bestandteile der chinesischen Medizin durch bewegte Meditation und Life-Kinetik, erklärt Angelika Bühler für ihren Fachbereich. Dazu gehören aber auch Rückentraining, Pilates, Gymnastik und Aqua-Fitness. Für den Bereich Sprachen ist Ruth Simons zuständig. Interessenten für die Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch können sich je nach Ausbildungsstand ihren Kurs anhand des verbindlichen Europäischen Referenzrahmens in der VHS-Sprachenschule aussuchen. Neu im Angebot der VHS Schopfheim ist ein Anfängerkurs in Arabisch. Weiterhin finden auch Integrationskurse am Vormittag oder am Abend statt. Interessenten der Integrationskurse sollten jedoch unbedingt vorher eine Einstufungsberatung in Anspruch nehmen. Hier bekommen sie Infos über die Formalitäten und nach einem Sprachtest können sie dem entsprechenden Kurs zugeordnet werden.

Nach wie vor hat die VHS Schopfheim ein Raumproblem. Weil die Turnhalle der Gewerbeschule künftig nicht mehr für Kurse belegt werden kann und man bisher noch keinen Ersatz gefunden habe, müsse leider das offene Gymnastikangebot für Berufstätige mit variablen Kurszeiten entfallen, erklärt Angelika Bühler. Aber auch die Bedingungen für die EDV-Kurse seien nicht ideal. Man könne diese nur freitags durchführen, weil der Raum auch anderweitig genutzt werde. Zudem müsse der Kursleiter die Geräte immer wieder neu anschließen und einrichten. Trotzdem sei man froh, auch im neuen Semester der VHS Schopfheim mit den Außenstellen Volksbildungswerk Hausen und Maulburg wieder eine umfangreiche Palette an Kursen, Vorträgen und Reisen anbieten zu können, sagen Katrin Nuiro, Ruth Simons und Angelika Bühler.

