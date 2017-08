Schopfheim Volkshochschule: Viele neue Angebote

Das Programm der Volkshochschule für das Herbst-/Wintersemester steht und offeriert Neues wie Bewährtes. Da die Sporthalle der Berufsschule nun wegfällt, steht die VHS noch stärker vor Raumproblemen als bisher und musste daher insgesamt 16 Kurse verlegen

Schopfheim – „Am Fluss – Im Fluss“: Unter diesem Schwerpunktthema bietet die Volkshochschule (VHS) Schopfheim im neuen Herbst-/Wintersemester 2017/18 viel Programm. Bei der Planung standen die Organisatoren um VHS-Leiterin Katrin Nuiro allerdings vor beträchtlichen Herausforderungen bei der Raumsuche. Das Programm mit über 200 Angeboten liegt jetzt in Heftform öffentlich aus und ist auch im Internet einsehbar, Interessierte können sich über den Anmeldeschein und im Internet anmelden.

Zum Schwerpunktthema

„Das Thema ist zum einen wörtlich, zum anderen im übertragenen Sinn zu verstehen“, erklärte die Leiterin der Volkshochschule Schopfheim, Katrin Nuiro, bei einem Pressegespräch. Es gibt Kurse wie Yoga an der Wiese oder eine Führung durch die Forellenzucht am Schuhlochbach mit anschließendem Räuchern und Verkostung. Im Zuge der Teilnahme der Stadt Schopfheim am European Energy Award (EEA) wird auch das Naturschutzgebiet auf der Rheininsel bei Märkt besichtigt. Bei weiteren Angeboten wird das Thema mit fließenden Bewegungsabläufen interpretiert, wie beim balinesischen Tanz oder bei dem kreativen Tanzworkshop „Im Fluss“. In Zusammenarbeit mit der Sozialstation Schopfheim und der Initiative „Leben mit Demenz im Wiesental“ werden am 13. Oktober im Kulturcafé unter dem Titel „Mein Tanz mit der Demenz“ bei einer Lesung Texte von Betroffenen behandelt. Bei Wein und Musik soll gemeinsam gelacht und sich ausgetauscht werden.

Forum Allgemeinbildung

Im ehemaligen Bereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ wird mit 37 Kursen und Veranstaltungen besonders im Pädagogikbereich deutlich mehr angeboten.

Drei Kurse sind in Kooperation mit dem Kinderschutzbund geplant, ein Vierter mit der Elternstiftung Baden-Württemberg schult Elternvertreter von Schulen. Am 22. November findet im Kulturcafé ein Reportageabend mit Diskussionsrunde zum Thema Organspende statt. Mit vor Ort sind der Schopfheimer Filmemacher Jochen Loebbert, dessen Dokumentation über die Freiburger Organmanager der DSO gezeigt wird, die Transplantationsbeauftragte der Kreisklinken Lörrach, Doktor Babette Jansen sowie Doktor Wolf-Dirk Niesen, Oberarzt der Neurologischen und Neurophysiologischen Universitätsklinik Freiburg.

Mit einer Vernissage am 24. September wird die große Fotoausstellung „Unser Schopfe“ der Fotofreunde Schopfheim zu ihrem 40-jährigen Bestehen eröffnet. Sie ist dann immer mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr in der Städtischen Galerie in der Kulturfabrik zu sehen. Bereits zum dritten Mal gibt es einen Koffermarkt in der Kulturfabrik und unter dem Titel „Ich schwimm so frei“ gibt es zwei Kabarettabende mit der Gruppe „Restrisiko“, thematisch passend zum Reformationsjahr.

Für Kinder

Bei einem Tanztheaterprojekt lernen Acht- bis Zwölfjährige verschiedene Tanzstile von Latino über orientalischen Tanz bis hin zu Hip-Hop unter Leitung der Theaterpädagogin Anna La Rotonda kennen. Unter dem Motto „Wir tauchen ab“ gibt es in den Herbstferien einen Mal- und Bastelworkshop und die ganz Kleinen können beim Babyschwimmen und bei der Wassergewöhnung für Kleinkinder abtauchen.

Gesundheit

„Gerade Meditation und Entspannung werden in unserer stressigen Zeit immer wichtiger“, erklärte Angelika Bühler, Betreuerin des Bereiches Gesundheit und Ernährung. Es gibt wieder viele Gesundheits-und Fitnesskurse wie Yoga, Rückengymnastik, Schneeschuhwandern und Zumba sowie Kurse mit Entspannungstechniken, wie progressive Muskelentspannung und Feldenkrais.

Neu ist ein Meditationskurs in Kleingruppen, bei dem die Kursteilnehmer verschiedene Meditationsformen kennenlernen. Zudem erweitern Thomas Schindelin mit seinem Programm „Kraftvoll und selbstsicher werden mit Schwertarbeit“ und Peter Sieber, der Yoga an der Wiese anbietet, das Team. Beim neuen „Faszien-Dance“ wird auf dem Prinzip der Faszien-Fitness zu verschiedenen Musikrichtungen getanzt. Ernährungstechnisch bietet die VHS neben Altbewährtem auch Neues, wie etwa einen Männerkochkurs, an. Außerdem leitet Diätassistentin Sabine Vogel Kurse zu „Kreatives Kochen trotz Fulltimejob“ und „Gute Laune E(e)ssen an trüben Herbst-und Wintertagen“.

Jutta Hoffmann zeigt Kursteilnehmern bei „Spontanes Kochen mit Überraschungszutaten“, wie etwa exotische Zutaten aus dem Urlaub verarbeitet werden können. Bei „Damwild – ein feiner Genuss“ dreht sich alles um die Zubereitung des regional bezogenen Fleisches. Bei zwei Führungen geht es nach Maulburg zu einem Damwildzuchtbetrieb mit Demeter-Zertifikat. Der Schwarzwälder-Kirschtorten-Backkurs und ein Whisky-Seminar mit Verkostung sowie unterschiedlichste Gesundheitsvorträge, wie etwa über stressfreies Einkaufen, sind ebenfalls wieder mit im Angebot.

Sprachen

„Bei Italienisch und Arabisch gibt es neue Anfängerkurse“, berichtete Ruth Simons. Neben den bisherigen Cambridge-Kursen auf höheren Niveaustufen gibt es nun auch einen Geschäftsenglischkurs, bei dem die Kursteilnehmer wenig Vokabular benötigen und vor allem Sprechsituationen des Geschäftsalltags, etwa Telefonate, üben.

Ab Oktober/November starten auch wieder Integrationskursen, das heißt Deutsch-Sprachkurse für Migranten. Vor der Anmeldung müssen sie sich persönlich bei Ruth Simons beraten lassen. Dafür gibt es jeden Donnerstag, von 15 bis 17 Uhr, eine offene Integrationssprechstunde, es gibt aber auch die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren. Übrigens sucht die VHS neue Dozenten insbesondere für Französisch, bevorzugt werden Muttersprachler.

EDV

Jeweils freitagabends können maximal acht Teilnehmer sowohl Einsteiger- als auch Aufbaukurse für den Umgang mit dem Computer und dessen Programmen, wie Word und Excel von MS-Office belegen: „Wenn die stressige Arbeitswoche vorbei ist, können die Teilnehmer sich richtig auf einen Computerabend freuen“, sagte Michael Fritz, der insgesamt zehn EDV-Kurse anbietet. Zudem findet freitagvormittags ein Kurs zum Thema Android-Smartphones statt.

Raumproblematik

Da die Sporthalle der Berufsschule nun wegfällt, steht die VHS noch stärker vor Raumproblemen als bisher und musste daher insgesamt 16 Kurse verlegen. Da die Ausweichräume weniger Platz bieten, wurden die Teilnehmerzahlen gesenkt und das offene Angebot fällt weg. „Das ist sehr schade, das offene Angebot war einfach der Renner“, bedauerte Nuiro. Trotzdem lohnt sich die Anmeldung für die Kurse, da immer wieder Plätze frei werden und es Nachrückerlisten gibt. „Wir bräuchten einen größeren Raum, in dem man sich richtig auspowern kann“, stellte Bühler fest. Auch in anderen Bereichen wie bei Sprachkursen besteht der Wunsch nach mehr Platz und festen Räumen.

Weitere Infos, Anmeldemöglichkeiten sowie ein Video zum Kochangebot im Internet: www.vhs-schopfheim.de