Schopfheim Verein Tango Schopfheim: Ganz im Fluss der Musik schweben

Milongaabend in der alten Färberei in Schopfheim kam gut an. Die teilnehmende Paare sind begeistert

Schopfheim – Bunte Lichterketten schmückten die hohen Steinwände des alten Färberei-Gebäudes und der warme Schein von Kerzen erfüllte den Raum. Beim Milongaabend des Vereins Tango Schopfheim herrschte eine besondere Atmosphäre. Bei Tangomusik ertanzten sich die Tangueras und Tangueros ihre ganz eigene Welt.

„Die Atmosphäre hier ist einfach toll“, schwärmte Jana Knorrenschild am Samstagabend. Gemeinsam mit Amalia Besada hatte sie den Milongaabend des Vereins Tango Schopfheim, also eine Tangotanzveranstaltung, organisiert. Nun war der Raum in der alten Färberei mit mehr als 15 Paaren gut gefüllt. Eng umschlungen schwebten sie kreisweise über den glatten Boden und ließen elegant ihre Füße hinter sich herschleifen. Zu der Musik des Freiburger Tango-DJs Michael Sattler tanzten die Paare mal ganz klassisch Tango, mal moderner zur Musik, die auch jazzige Einschläge hatte. Mit sichtbar gutem Körpergefühl zogen die Tanzpaare ihre Runden und ließen sich ganz aufeinander ein. Einige Tänzerinnen und Tänzer hatten dabei ihre Augen geschlossen, und während sie sich in ausladenden Bewegungen um die eigene Achse drehten, vertrauten sie ihrem Partner als Halt.

Obwohl die Tanzfläche mit den zwei Metallpfosten in der Mitte reichlich gefüllt war, ergab sich ein harmonischer Fluss, in dem sich die Paare wie selbstverständlich treiben ließen. Wollten die Tangueras und Tangueros dann einmal vom Tanzen verschnaufen, luden Sofas und Stühle zum Ausruhen ein. Etwa zwei Monate lang hatten die Tänzerinnen Amalia Besada und Jana Knorrenschild die Veranstaltung organisiert. Die fand bereits im zweiten Jahr in der alten Färberei statt. Den Tanzraum hatte Tango Schopfheim zwischenzeitlich sogar als Übungsraum angedacht, jedoch stellt er sich im Winter als zu kalt heraus. Doch für das Tanzereignis war er mit seinem extra glatt geschliffenen Steinboden genau richtig. Hierbei war der Milongaabend nicht die einzige Tanzveranstaltung des Tages.

Bereits am Nachmittag fand ein gut besuchter Vals-Workshop statt, bei dem die argentinischen Tänzer Miriam Nucher und Fito Besada, Amalias Vater, sieben Paaren klassischen Tango näher brachten. Beide waren aus Buenos Aires angereist.

Anschließend gaben Jana Knorrenschild aus dem Wiesental und Arnd Odenwald aus Aschaffenburg einen modernen Colgadas-Workshop, zu dem ebenfalls sieben Paare kamen. Die Tangotänzer des Milongaabends waren teilweise extra aus Frankreich, der Schweiz oder der Nähe von Freiburg zum Tanzen angereist. Nun ist im Tangoverein schon das nächste Event in Planung: Passend zur Adventszeit soll es eine „Milonga der Stille“ geben. Im hektischen und stressigen Dezember soll sie dann Tanzfreudigen die Möglichkeit bieten, zur Ruhe zu kommen. Dabei werden ruhigere Töne gespielt und es wird nur außerhalb des Tanzsaales geredet werden, um sich dem Tangofluss vollständig hingeben zu können. Am Milongaabend am Samstag wurde unterdessen bei ausgelassener Stimmung auch viel miteinander gelacht. „Einfach ein genialer Abend“, fasste ein begeisterter Besucher die Veranstaltung zusammen.