Schopfheim Unser Dorf hat Zukunft: Fröhnd ganz vorne

Fröhnd gehört zu den Siegern im Dorfwettbewerb in Südbaden. Die 480-Einwohner-Gemeinde wird nun beim Landesentscheid Baden-Württemberg im Sommer antreten, gemeinsam mit Radolfzell-Möggingen.

Fröhnd (dsa) Die Entscheidung der Jury im 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist gefallen: Die Gemeinden Fröhnd sowie Radolfzell-Möggingen (Landkreis Konstanz ) stehen als Sieger im Regierungsbezirk Freiburg fest. Die Bewertungskommission hatte erst vergangene Woche Fröhnd einen Besuch abgestattet – offensichtlich mit Erfolg.

Die frohe Kunde wurde Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner am Dienstagmorgen um 8 Uhr am Telefon überbracht. Sie sei sehr froh, dass Fröhnd die erste Hürde geschafft habe und dankte allen Unterstützern im Dorf, die dies ermöglicht haben. „Wir hatten eine starke Konkurrenz und sind jetzt sehr glücklich“, sagte sie auf Anfrage. Die 480-Einwohner-Gemeinde wird nun beim Landesentscheid Baden-Württemberg im Sommer antreten, gemeinsam mit Radolfzell-Möggingen. Ein dritter Landesteilnehmer für den Regierungsbezirk Freiburg werde in Kürze noch im Ortenaukreis gekürt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Zwei weitere Gemeinden, Elzach-Oberprechtal (Landkreis Emmendingen) und Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) erhalten jeweils eine Bronzemedaille.

Bei ihrem Besuch am 25. Juli zeigte Fröhnds Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner der Jury das Dorf. Die drei Stationen waren ein Bio-Bauernhof, ein Ferienhof und die historische Klopfsäge Fröhnd. Zuvor gab es Vorträge in der Gemeindehalle, die darlegten, was die Gemeinde zu bieten hat. Dabei ging es unter anderem um die Bürgerhilfe Fröhnd und die Pläne für eine neue Mehrzweckhalle mit Marktscheune, in der eines Tages heimische Produkte aus dem Naturpark Südschwarzwald verkauft werden sollen.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gratuliert den südbadischen Vorzeigedörfern zu dem Erfolg: „Alle Gemeinden und Ortsteile haben bereits durch ihre Teilnahme am Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft’ gewonnen. Mit herausragendem bürgerschaftlichen Engagement und beeindruckenden Leistungen sind diese Dörfer ein tolles Vorbild für eine lebendige Dorfgemeinschaft“, so Schäfer.

Die Menschen dort stellten sich im Miteinander aktiv den wachsenden Herausforderungen der Zukunft im ländlichen Raum. Gold-, Silber-, Bronzemedaillen sowie Sonderpreise werden an die Preisträger- Dörfer nach Abschluss des Landesentscheides Baden-Württemberg im Herbst 2018 bei einer großen Abschlussveranstaltung vom Ministerium für Ländlichen Raum (MLR) überreicht. Auf die nächste Hürde im Jahr 2018 will sich Fröhnd gut vorbereiten, sagt Tanja Steinebrunner. „Ich hoffe, wir können diesen wunderbaren Erfolg nochmal wiederholen.“ Für den Landesentscheid wird erneut eine Jury das Dorf besuchen.

Der Dorfwettbewerb geht auf eine Initiative von Graf Lennart Bernadotte zurück, der im Jahr 1961 erstmals den Wettbewerb aus der Taufe hob. Nach über 50 Jahren gilt der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ weiterhin als ein bedeutendes Instrument der dörflichen Entwicklung. Bürgerschaftliches Engagement sei in den Dörfern überall sichtbar. „Es sorgt für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gelebte Demokratie und eine hohe Lebensqualität in den ländlichen Regionen“, so das Regierungspräsidium.

Im vorangegangenen 25. Dorfwettbewerb beteiligten sich im Jahr 2016 bundesweit mehr als 2400 Dörfer. Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird im dreijährigen Turnus ausgetragen und bewertet die Leistungen der Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene in vier Wertungsbereichen: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Die Bezirkskommission Südbaden bewertete sieben der zum Wettbewerb angemeldeten Dörfer.

Der Jury unter Vorsitz des Freiburger Regierungspräsidiums gehörten je ein Vertreter des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg, des Landesamtes für Denkmalpflege, des Südbadischen Landfrauenverbandes und des Bundes deutscher Landschaftsarchitekten an.