Schopfheim Unabhängige: Mehr offene Fragen als Antworten in Sachen Klinikstandort

Die Unabhängigen melden sich kritisch zum Thema Zentralklinikbewertung zu Wort. Forderung nach neutraler Untersuchung

Schopfheim – Unter der Überschrift „Fragwürdige Beurteilungen zum neuen Standort vom zentralen Kreisklinikum im Landkreis Lörrach“ meldet sich die politische Gruppierung „Die Unabhängigen“ mit einer Pressemitteilung zu Wort. So teilen diese mit, dass sie „sich schon sehr wundern, wie die Beurteilung der einzelnen Bewerber für den neuen Standort des Zentralen Kreisklinikums vom Landkreis Lörrach vollzogen wurde.“ Das Ergebnis löse bei sehr vielen Bürgern des Landkreises „Sprachlosigkeit und Kopfschütteln“ aus.

In der Pressemitteilung werden einige – bereits in den Medien und in den Bürgerinformationen thematisierte – Punkte aufgegriffen. So stelle sich für „Die Unabhängigen“ die Frage, ob die Firma „Andree Consult“, die vom Kreis/Landratsamt beauftragt wurde, eine neutrale und sachliche Bewerbungs-Ausschreibung für den neuen Standort auszuarbeiten und zu erstellen, „nur die Vorlagen ausgearbeitet oder anschließend auch selber mitbewertet habe“. Dies vor dem Hintergrund, dass Grundstücke mit vorhandener Infrastruktur (Bahnanschluss) schlechter beurteilt werden „als andere Grundstücke, bei denen es nicht absehbar ist, ob überhaupt ein Bahnanschluss hergestellt werden kann“. Sei „eigentlich schon Rücksprache mit dem Eisenbahnbundesamt gehalten worden?“, heißt es dazu in der Mitteilung der „Unabhängigen“.

Abgesehen davon müsse auch geklärt werden, ob dann eventuell die Bahnstrecke zwischen Lörrach und Steinen oder sogar bis Schopfheim erst komplett zweispurig ausgebaut werden muss, damit die neue Haltestelle in den bestehenden Fahrplan eingebunden werden könnte. „Oder geht dann der geplante neue Haltepunkt auf Kosten des hinteren, kleinen und mittleren Wiesentals?“ Außerdem erinnern auch die Unabhängigen noch einmal daran, dass die Landstraße „bei dem einen Grundstück“ (Lörracher Entenbad, Anmerkung der Redaktion) um rund 700 Meter nach Norden verlegt werden und ein neuer Anschluss an die B 317 inklusive Bahnunterführung gebaut werden müsste. „Wurde hierzu schon beim Land und Bund nachgefragt betreffend Durchführbarkeit?“

Das „andere Grundstück“ (Gündenhausen, Anmerkung der Redaktion) habe jedenfalls schon einen kreuzungsfreien Anschluss an die B 317. Außerdem weisen die Unabhängigen auf die wiederholt thematisierten Gesamtkosten hin und auf die „riesigen Preisunterschiede beim Erwerb der Grundstücke“. Wie mehrfach berichtet, wäre allein bezogen auf den Grundstückskauf das Lörracher Areal rund zehn Millionen Euro teurer als das Schopfheimer Grundstück. „Das Allerwichtigste“ aber sei das Thema Patient. Und da haben die Unabhängigen ebenfalls Fragen: etwa, ob auch die bisherigen Belegungszahlen der bestehenden Kreiskrankenhausstandorte im Landkreis Lörrach analysiert worden seien sowie die Herkunft der Patienten?

Für die Schopfheimer Unabhängigen jedenfalls stehe fest: „Nach der ersten Präsentation zu diesem Jahrhundertprojekt stehen mehr offene Fragen und Kosten im Raum als Antworten“. Die Unabhängigen fordern daher, „dass zum Beispiel die Kommunalaufsicht eine neutrale Untersuchung in diesem Verfahren durchführt, um die Bewertung der drei Bewerber neutral zu untersuchen“.