Schopfheim Uehlin-Areal: Mitte 2019 Ziel ist angepeilt

Schopfheim – Mit dem Weihnachtsgeschäft 2018 wird es zwar nichts mehr – gleichwohl sollte da der Bau des Uehlin-Areals an der Scheffelstraße weit gediehen sein. Investor BPD jedenfalls peilt als Fertigstellungsziel neu jetzt den Zeitraum „Mitte 2019“ an. Unklar indes ist weiter die Zukunft der alten, brandgeschädigten Uehlin-Häuser an der Hauptstraße. BPD und Bürgermeister Christof Nitz hoffen auf baldige Klärung dieser Frage. Denn: Noch könnte sich ein etwaiger Abriss/Neubau der Gebäude mit dem Uehlin-Areal-Bauprojekt zeitlich koordinieren lassen.

Wie geht es weiter in Sachen Uehlin-Areal an der Scheffelstraße, dem Umbau der Scheffelstraße zur Fußgängerzone und mit den alten brandgeschädigten Uehlin-Häusern vorne an der Hauptstraße? Drei Fragen, die irgendwie alle miteinander zusammenhängen – und auf die es nun am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs zumindest einige Antworten vom Uehlin-Areal-Bauträger, der BPD Immobilienentwicklung GmbH, und von Bürgermeister Christof Nitz gab.

Uehlin-Areal: Der Abriss der Gebäude auf dem Uehlin-Areal, also jenem Bereich, wo der neue Komplex entstehen soll mit einem Müller-Markt mit 1600 Quadratmetern Bruttoverkaufsfläche, einer Filiale von Ernsting’s Family (Bedarf rund ums Kind) mit 200 Quadratmetern, einer Arztpraxis und 19 Wohnungen, ist seit einigen Wochen abgeschlossen.

Derzeit sei die Fläche „ordentlich geräumt, gesichert und eingezäunt“ – und an diesem Bild wird sich bis Ende Oktober auch erst einmal nichts ändern, wie Gudula Nieke-Mast und Patrick Weiß von der BPD am Donnerstag erläuterten. Jetzt ist nämlich erst einmal die Stadt Schopfheim am Zug – mit dem ersten Part des Scheffelstraßenumbaus.

Was hingegen das Uehlin-Areal betrifft, wird es „im November losgehen“, kündigt Weiß an. Das ist zwar einige Monate später als vorgesehen – ursprünglich war geplant, direkt nach dem Abriss nahtlos mit dem Neubau zu beginnen. Dafür aber wird nun die „Gesamtbauzeit zusammengestaucht“. Ziel sei es, dass die Bauarbeiten „Mitte 2019 weitgehend abgeschlossen sind“. Wobei die BPD nicht für den Innenausbau der Geschäfte zuständig ist – das ist Sache der Hauptmieter Müller-Markt und Ernsting’s Family. Konkret ist vorgesehen, dass die BPD ihnen deren Räume ab etwa Ende Februar 2019 übergibt.