Schopfheim Uehlin-Areal: Abgespeckte Tiefgarage

Schopfheim (hö) Das zweite Tiefgaragendeck fürs Uehlin-Areal fällt buchstäblich ins Wasser. Mit der Begründung, dass wegen Grund- und Schichtenwasser ein finanzieller Dammbruch drohen könnte, hatte der Investor BPD beantragt, die Tiefgaragenpläne auf eine Ebene zu reduzieren. Der Gemeinderat hat dem in nichtöffentlicher Sitzung – wie Bürgermeister Christof Nitz berichtet – „zähneknirschend zugestimmt“. Generell, so Nitz, gibt es aber keine Veränderungen beim Baufahrplan, auch wenn es nicht das einzige Problem ist, das aufgetaucht ist.

„Das nix passiert auf dem Uehlin-Areal ist nur ein vordergründiger Eindruck“, sagte Bürgermeister Christof Nitz am Mittwoch in einem Pressegespräch. Zwar ruhen die Abrissarbeiten seit etwa drei Wochen. Tatsächlich sei hinter den Kulissen aber einiges in Bewegung. Zum einen sei beim Abriss ein statisches Problem zutage gefördert worden. So habe sich überraschend herausgestellt, dass vor einigen Jahren beim Um- und Neubau eines direkt an die alten Uehlin-Häuser angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße dieses mit dem ehemaligen Druckereigebäude auf dem Uehlin-Areal quasi zusammengewachsen ist.

Tragende Konstruktionselemente sind demnach auf den Mauern der alten Uehlin-Gebäude verankert. Zudem wurde beim Neubau stellenweise auf eine eigene Außenwand verzichtet. Daher kann nun auch das Altgebäude jetzt nicht einfach so abgerissen werden. In Absprache mit dem betroffenen Nachbareigentümer sei nun aber eine Lösung gefunden worden, wie der Abriss des alten Gebäudes und der Neubau einer eigenen Außenwand beim Gebäude Hauptstraße 38 zeitgleich Hand in Hand gehen können.

Auch das Thema Grund- beziehungsweise Schichtenwasser hat das Projekt jetzt wie von manchem befürchtet und prophezeit eingeholt. Zwar war das Gelände schon 2008 unter dieser Fragestellung unter die Lupe genommen worden (siehe Infokasten). Die BPD Immobilienentwicklung GmbH hat im Zuge des Abrisses aber nochmals eigene Baugrunduntersuchungen vorgenommen. Ans Tageslicht kamen dabei ein sehr hoher Grundwasserstand sowie Schwierigkeiten mit Schichtenwasser. Das Problem dabei: Um diese Dinge baulich in den Griff zu bekommen, wäre „ein wirtschaftlich nicht mehr tragbarer finanzieller Aufwand erforderlich“. Denn: Diese Mehrkosten könnten nicht einfach so auf die 15 Wohnungen umgelegt werden. Wäre man doch „dann in einem Preissegment, das für unsere Verhältnisse hier nicht mehr akzeptabel wäre“, so Nitz.

Die BPD will daher auf das zweite Tiefgaragendeck nun kurzerhand verzichten und hat dazu einen Nachtragsbauantrag gestellt. Der Gemeinderat habe dem am Montag in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt – wenn auch „zähneknirschend“, so Christof Nitz. Habe dies doch auch zur Folge, dass Abstriche bei den öffentlichen Stellplätzen gemacht werden müssen.

Bisher war geplant, 88 Plätze auf zwei Ebenen zu verteilen – 69 öffentliche sowie 19 Privatstellplätze, die baurechtlich mit Blick auf die geplanten 15 Wohnungen notwendig sind. Zudem sollten im zweiten Tiefgaragendeck auch die Technikräume untergebracht werden. Mit dem Verzicht auf die zweite Ebene reduziert sich der Platz zwangsläufig. Jetzt sind es noch etwa 57 öffentliche Plätze plus die baurechtlich notwendigen etwa 19 Privatplätze, in der Summe also dann noch 67. Bauzeitenplan: Generell, so betont Nitz, habe all dies keinen Einfluss auf den Bauzeitenplan. „Dieser gilt unverändert.“ Das habe Investor BPD ausdrücklich erst in dieser Woche erneut versichert – auch wenn die Altlastuntersuchungen noch nicht ganz abgeschlossen sind. Auf dem Areal befanden sich unter anderem eine Druckerei und eine Gerberei. Nach bisherigem Erkenntnisstand aber sei das Areal etwa in dem Umfang belastet, wie man es im Vorfeld erwartet habe. Kommt da jetzt nicht doch noch eine weitere Überraschung zutage, bedeutet das für den Baufahrplan: Im Sommer wird auf dem Areal die Baugrube ausgehoben – und zwar sobald die Wasserleitung in der Scheffelstraße verlegt ist.

Im Oktober sollen dann die Rohbauarbeiten auf dem Areal von der Scheffelstraße her beginnen. Im März 2018 sind dann die Bauarbeiten vom Sparkassenparkplatz her an der Reihe, beendet werden sollen dort die Bauarbeiten im September 2018. Zwischendurch läuft der Innenausbau der Gebäude, am 30. Juni 2019 soll das Uehlin-Areal mit den Geschäften (Müller-Markt, Ernsting’s Family) und 15 Wohnungen fertig sein. Was den Umbau der Scheffelstraße zur Fußgängerzone angeht: Der erste Teil dieser Arbeiten beginnt jetzt im Sommer, voraussichtlich im August.

Schichtenwasser

Die Stadt Schopfheim hatte 2008 einen Geologen damit beauftragt, das Uehlin-Areal auf Grund- und Schichtenwasser zu untersuchen. Damals wurde eine Messstelle gebohrt, regelmäßig wurde der Wasserstand kontrolliert. Freilich wies der ehemalige Tiefbauamtsleiter Bernhard Springmann damals schon darauf hin, dass man trotzdem nicht hundertprozentig ausschließen könne, dass sich Schichtenwasser unter dem Areal befindet. Grund: Bei Schichtenwasser handelt es sich eben nicht um eine Wasserschicht wie Grundwasser. Vielmehr ist es vergleichbar mit einem Wasserballon, der – wie der Name sagt – komplett von einer festen Gesteinsschicht eingeschlossen. Daher können auch Probebohrungen, so man nicht genau den Wasserballon trifft, keine absolute Gewissheit geben. Leidvolle Erfahrungen mit Schichtenwasser hat die Stadt unter anderem 2007/2008 beim Bau des Hochwasserschutz-Bypasses gemacht.

Damals stieß man auf eine solche unterirdische Wasserblase und musste die Baugrube aufwändig leer pumpen, dies zog Mehrkosten von fast 800 000 Euro nach sich.