Schopfheim Triathlon: Nasse Radfahrer dürfen auch noch laufen

Schopfheim – Erst ins Wasser, dann aufs Rad und zum Schluss laufend ins Ziel. Am Samstag, 1. Juli, findet der 6. Schopfheimer Sparkassen-Triathlon rund um das Freibad statt. In fünf Triathlon-Wettbewerben für verschiedene Altersklassen und auch einem Volks-triathlon können sich die Athleten messen.

Zahlreiche Wettbewerbe: Um 8.30 Uhr starten die ersten Wettbewerbe, die Volkstriathlon-Wettbewerbe gehen um 13.50 Uhr los. Für Schüler, die diese Disziplinen erst ausprobieren möchten, gibt es einen Schnuppertriathlon und auch einen Schüler Schnupper-Swim&Run, bei dem es nach dem Schwimmen gleich auf die Laufstrecke geht. In der Staffel gilt es wiederum den Stadtmeister zu ermitteln, bei dem die Teilnehmer in Schopfheim wohnen oder einem Schopfheimer Verein angehören sollten. Da dieser Wettbewerb gleichzeitig mit dem Frauen-Wettbewerb gestartet wird, können Schwimmerinnen die Staffel weitergeben und gleichzeitig ihren eigenen Wettkampf bestreiten. Die Strecken des Volks- und Staffelwettbewerbs gehen über 400 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Für diesen Wettbewerb gibt es schon 52 Meldungen, insgesamt werden über 300 Teilnehmer erwartet.

Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schüler, Jugend und den Junioren hoffen die Triathleten der Turnerschaft Langenau auf einige Titel oder zumindest Podestplätze, so Organisator und Trainer Hubert Klemm. Die bisherigen Saisonergebnisse ließen das zumindest hoffen, auch wenn es wohl so etwas wie eine Heimschwäche gebe. Zu den Hoffnungsträgern gehören die 15-jährige Katharina Möller, die in Jena beim Deutschland-Cup Zweite wurde, sowie Jan Uttner, der zuletzt immer unter den TOP 2 beim LBS-Cup der Jugend B landete. Bei den Junioren stehen die Chancen für Magnus Männer gut, der schon zwölf Jahre aktiv Triathlon betreibt. Das Schülerinnen A-Team gewann bislang alle Wettkämpfe in dieser Saison, wenn alle starten, werde es sogar zwei Teams geben. Für den LBS-Cup des Triathlon-Nachwuchses ist der Schopfheimer Triathlon der fünfte von insgesamt sechs Wettkämpfen. Für die Gesamtwertung gehört Schopfheim zu den Pflichtwettkämpfen, so dass hier besonders viele Starter erwartet werden.

Siegerehrungen: In diesem Jahr gibt es zwei Siegerehrungen, damit die Wartezeit für die „Schnupperer“ nicht zu lange wird. Sie erhalten zur Ehrung um 11.15 Uhr auch alle einen Becher der Stadt Schopfheim mit einer süßen Überraschung. Für die übrigen Wettbewerbe werden die Sieger um 15.30 Uhr geehrt.

Bauarbeiten auf der Radstrecke: Bei Sichtung der Strecke hatte Mitorganisator Hubert Klemm zunächst einen gehörigen Schreck bekommen, da auf der Radstrecke Richtung Kürnberg Bauarbeiten im Gange sind. Diese sind zwar bis zum Wochenende nicht beendet, doch wird die Baustelle mit Platten abgesichert, sodass keine Beeinträchtigung zu erwarten sei.

Viele Helfer: Etwa 100 Helfer von der Turnerschaft Langenau, sowie Polizei, DLRG und vom DRK sind im Freibad, im Oberfeldstadion und an der Strecke im Einsatz. Die Helfer der Turnerschaft sind an ihren Helfer-T-Shirts zu erkennen, die zum zehnjährigen Jubiläum der Triathleten in der Turnerschaft Langenau bedruckt wurden.

Eingeschränkter Badebetrieb: Für den normalen Badebetrieb sind das Nichtschwimmerbecken ab 10.15 Uhr und das Schwimmerbecken ab 15 Uhr wieder geöffnet. Von den vorherigen Veranstaltungen weiß Schwimmmeister Mathias Wüst, dass während des Wettkampfs im Schwimmbad viel los ist, denn es mache Spaß zuzuschauen. Die Badegäste hätten dann auch – mit wenigen Ausnahmen – Verständnis für die Einschränkungen beim Badebetrieb.

Die Sponsoren: Die Stadt Schopfheim unterstütze gern solche hochkarätigen Sportveranstaltungen, so Jürgen Sänger. Für den Stadtmeister des Staffelwettbewerbs gibt es einen Pokal. Die Unterstützung durch die Sparkasse Wiesental legt den Fokus auf Vereine, die aktive Jugendarbeit betreiben, so wie die Turnerschaft dies das ganze Jahr über macht, so Lothar Müller, der auch für die nächsten Jahre seine Unterstützung zusagte.

Straßensperrungen

Info: Die Meldefristen und Nachmeldemöglichkeiten für die Wettbewerbe sind unterschiedlich und können auf der Webseite der Turnerschaft eingesehen werden:

Die betroffenen Anwohner wurden bereits per Handzettel über die Sperrung informiert.Am Samstag, 1. Juli, sind folgende Straßen für den Verkehr gesperrt: Von 9.30 Uhr bis circa 16 Uhr: Königsberger Straße, Riedmattweg bis Einmündung Schlattholzstraße und diese bis kurz vor dem Kreisel der Stabhalter-Flury-Straße. Von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr gibt es kurzzeitige Sperrungen auf der Oberfeldstraße zwischen Einmündung Königsberger Straße und Schlattholzstraße.Von 11.15 Uhr bis circa 16 Uhr ist dann zusätzlich der Riedmattweg bis zur Einmündung Kürnberger Straße und die K6352 bis obere Einfahrt Silberbrünnle gesperrt. Die Anwohner vom Silberbrünnle (im Silberbrünnle ist absolutes Halteverbot), Marderweg und Tunnelweg werden über Kürnberg, Sattelhof umgeleitet. Anwohner, die an der Strecke wohnen und am Samstag ihr Auto benötigen, sollten frühzeitig außerhalb dieser Straßen parken. mow