Schopfheim Tierschutzverein: Es gilt eine Übergangslösung

Verein ist künftig nicht mehr ständig erreichbar. In dringenden Fällen sollen man sich an die Kommunen wenden

Schopfheim (mj) Eigentlich wollte Elisabeth Fricker den Vorsitz des Tierschutzvereins Schopfheim zum 31. Dezember 2016 endgültig abgeben. Ein Nachfolger(in) war nicht in Sicht, weshalb es den Tierschutzverein inzwischen gar nicht mehr geben dürfte. „Wir sind aber noch da“, sagt Elisabeth Fricker auf Anfrage. Zumindest für ein weiteres Jahr.

Der Grund: Eine Gesamtlösung ist (noch) nicht in Sicht. Sie habe etliche Gespräche mit den Kommunen – vor allem den Ordnungsämtern – geführt, um auf die drohende Auflösung des Tierschutzvereins hinzuweisen und nach Lösungen zu suchen. Der Einzugsbereich des Tierschutzvereins reicht von Schopfheim über Steinen bis Todtnau. Es ging dabei nicht nur um die Frage, wohin Fundtiere künftig gebracht werden können, sondern auch um organisatorische Angelegenheiten.

Um Elisabeth Fricker ein wenig zu entlasten, gab es eine Änderung. „Ich bin nicht immer erreichbar. In dringenden Fällen müssen die Bürger jetzt die zuständige Stadt oder Gemeinde anrufen. Dort ist eine Telefonnummer hinterlegt, an die man sich dann wenden kann“, erklärte Elisabeth Fricker. Sie selbst wird das Jahr nutzen, um jeder Kommune von Steinen/Schopfheim bis Todtnau eine Bilanz zu erstellen, wie viele Tierschutzfälle im jeweiligen Bereich angefallen sind. Möglicherweise könnten sich die betroffenen Kommunen an einen Tisch setzen, um über ein kleines, gemeinsames Tierheim nachzudenken, hat sich Elisabeth Fricker überlegt.

Eines sei sicher, das Tierheim in Hauingen habe kaum Kapazitäten und könne nicht auch noch die Tiere aus dem Einzugsbereich des Tierschutzvereins Schopfheim aufnehmen.

Die Tiere unterzubringen ist für Elisabeth Fricker nicht das Problem, sondern das Drumherum koste sie Nerven. Es gebe viel falsch verstandene Tierliebe, überzogene Forderungen und Überreaktionen, die auf dem Rücken des Tierschutzvereins, insbesondere ihr als Vorsitzender, ausgetragen werden, merkte Elisabeth Fricker an. So gesehen sei es ganz gut, dass einige Erstmeldungen in Sachen Tierschutz künftig an die Kommunen gehen müssten.