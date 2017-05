Schopfheim Textilmuseum: Saisoneröffnung mit etwas Wehmut

Der Zeller Maler Kurt Trefzger stellt fast 60 Gemälde im Technischen Museum Fahrnau aus. Es ist die letzte Saison am alten Standort

Fahrnau (ros) Leuchtende Farbklänge in den Bildern und schöne Klangfarben der Bläser: Es war viel geboten für Auge und Ohr bei der Saisoneröffnung im Technischen Museum in Fahrnau. Der Zeller Maler Kurt Trefzger hat die ehemalige Fabrikhalle mit fast 60 Gemälden in eine veritable Galerie verwandelt. Die passenden musikalischen Stücke zur Vernissage lieferten zwei Blechbläserensembles der Musikschule Mittleres Wiesental.

„Ich bin überwältigt. So voll war es noch nie“, freute sich der Vorsitzende der Museumsgesellschaft, Harald Klemm, über den gewaltigen Publikumsandrang. In die Freude mischte sich ein bisschen Wehmut, denn bekanntlich ist es die letzte Saison für das Technikmuseum in der ehemaligen Schuhfabrik Krafft. Der Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus. Noch ist kein Ersatzdomizil für die historischen Setzmaschinen gefunden.

Seit Eröffnung des Museums 2003 habe man die Räume auf dem Krafft-Areal kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, erinnerte Klemm mit großem Dank an die Vermieterin. Klemm selbst hatte ein Jubiläum zu feiern: Seit 25 Jahren hat er den Vorsitz der Museumsgesellschaft inne. „Ein Maler aus Leidenschaft.“ Besser könnte man Kurt Trefzger nicht beschreiben. „Der Zauber von Farben und Formen“ zieht den Künstler in Bann, so schilderte es Ulrike Jörg in ihrer Laudatio. Sie erzählte anschaulich, wie der 1938 geborene Malermeister, der 38 Jahre lang ein eigenes Malergeschäft in Zell betrieben hat, zur Kunst fand. In seiner Tätigkeit für eine wohlhabende Basler Unternehmerfamilie, die eine bedeutende Kunstsammlung besitzt, hatte Trefzger mit Originalwerken berühmter Maler wie Picasso, Gauguin, Monet, Klee oder Chagall zu tun.

Das war die Initialzündung für den Maler, von seinem bisher traditionell-naturgetreuen Stil in die abstrakte Richtung zu wechseln.

„Lassen Sie sich von diesem Farbenrausch verzaubern, lassen sie die Bilder auf sich wirken“, forderte Jörg die Besucher auf. Und diese zeigten sich begeistert von den intensiv leuchtenden Farbtönen, den vielschichtigen Bildkompositionen. „Frühling“, „Sommer“ oder „Spiel mit den Farben“ hat der Maler Gemälde genannt, in denen er in einem inspirierenden Zusammenspiel von Farben, Linien und Flächen die Fantasie des Betrachters anregt.

Trefzger arbeitet viel mit Spachtel, aber auch mit Pinsel und Schwämmen. Und so zaubert er magische Farbwirkungen in seine Bilder, verleiht ihnen eine starke Suggestionskraft. Das schönste Bild ist die „Südseeinsel bei Nacht“. Türkisblaue und dunkelblaue Farben, Lichter und Wellen assoziieren geheimnisvollen nächtlichen Zauber im Südseeparadies. Der viel gereiste Maler kennt diese Südsee-Magie aus eigener Anschauung und hat sie vielfach in Bildern eingefangen. Eindrucksvoll sind auch die aus geschwungenen Formen bestehenden Gesichter. Auch auf atmosphärische Stimmungen versteht sich der Maler sehr gekonnt, wie man in Impressionen wie „Nebel am See“, einem Montmartre-Bild oder der Ansicht vom stürmischen Meer und den sich im Wind biegenden Bäumen sieht.

Dass er früher gegenständlich und naturnah gemalt hat, zeigt Trefzger in einigen älteren Landschaften. Liebevoll, mit genauem Blick für die idyllische Natur, hat der Maler Motive im Schwarzwald, in Südtirol, am Luganer See, in Marbella, in Tunesien, aber auch in Tahiti und Bora-Bora eingefangen. Zwei Bläserensembles der Musikschule um Lehrer Ingo Ganter spielten zur Umrahmung verschiedene Arrangements und entfalteten dabei die facettenreichen Bläserfarben vom hellen, strahlenden Blech bis zu tiefdunklen Tönen. Das Quartett Laurin, Gregor, Jakob und Werner Gempler spielte in der Besetzung Euphonium, Posaune, Bassposaune und Tuba; während Ingo Ganter zusammen mit Erik und Ralf Lörracher in der Triobesetzung zwei Trompeten und Euphoninum auftrat. Die Bläserformationen boten Stücke von Filmmusik wie „Pirates of the Caribbean“ über festliche barocke Sätze bis zu irischen Tänzen. In der Pause führte Harald Schwab-Strube vor, wie die alten Setzmaschinen funktionieren.

von Kurt Trefzger ist bis 21. Mai täglich, von 15 bis18 Uhr, sowie sonntags, 10 bis12 Uhr, zu sehen.