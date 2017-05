Schopfheim Sympathieträger: Die große Wärme der Alpakas

Alpakas sind eigentlich in Lateinamerika zu Hause. Seit 2009 haben die Tiere jedoch auch auf dem Hof von Alexandra und Simon Prunu in Elbenschwand eine Heimat gefunden.

Elbenschwand – Alpakas sind eigentlich in Lateinamerika zu Hause. Seit 2009 haben die Tiere jedoch auch auf dem Hof von Alexandra und Simon Prunu in Elbenschwand eine Heimat gefunden. Die anfänglich kleine Zucht hat sich entwickelt, statt vier leben mittlerweile 25 Tiere im Kleinen Wiesental. Die temperaturausgleichende Wolle findet zunehmend Interessenten, ein Hofladen soll kommen und ab Sommer sind Kinder und Erwachsene eingeladen, die Tiere auf der Weide hautnah zu erleben: Ein Blick auf die gar nicht mehr so fremden Sympathieträger.

Neugierig nähern sich die beiden Alpakajungen der Hündin Romia auf der Weide hinter dem Hof. Während die Cane-Corso-Dame die ins Gras gefallenen Reste des Alpakafutters verschlingt, stakst der Nachwuchs bis auf ein paar Zentimeter heran, schnüffelt, wagt aber nicht, die kräftige Hündin zu vertreiben. Sie kennen sich, begegnen einander aber mit großem Respekt. Rasch weichen die Andentiere zurück, wenn Romia den Kopf hebt. Doch auch andersherum hat sich der Hund vor allem durch seine Größe die Duldung unter den Alpakas verdient. Der kleinere Hund auf dem Hof – ein Mops mit Namen Bisou – wagt sich nicht so nah heran. Tatsächlich werden Alpakas in ihrer Heimat Peru auf Geflügelfarmen als Schutztiere eingesetzt, die das Federvieh vor den Angriffen kleinerer Raubtiere bewahren sollen.

Die Alpakafarm in Elbenschwand hat sich etabliert, mehr noch: Seit 2009 die ersten drei Stuten und ein Deckhengst – Schulterhöhe bis ein Meter, und damit deutlich kleiner als die häufig mit ihnen verwechselten Lamas – von einem Züchter in der Schweiz den Weg ins Kleine Wiesental fanden, hat sich deren Zahl auf 25 vervielfacht. Heute grasen vier Hengste, 16 Stuten – davon derzeit sieben tragend – und fünf Jungtiere auf den Weiden in Elbenschwand und Tegernau. Auf eben diese Flächen will Alexandra Prunu vom Sommer an Kinder, aber auch Erwachsene einladen, um für eine Weile die Anwesenheit der neugierigen und friedvollen Tiere erleben zu können. „Angedacht ist ein Weidepicknick mit Belchenblick, bei dem Interessierte von der Ruhe der Tiere in deren Lebensraum profitieren können“, sagt Alexandra Prunu. Sie versteht darunter auch ein pädagogisches Angebot, aber keine professionelle Tier-Mensch-Therapie.

Dass die Herdentiere anderen guttun können, ist sich Prunu sicher. „Es sind tolle, charakterlich ganz besondere Tiere“, betont die gebürtige Lörracherin. „Die nebenbei ein natürliches Luxusprodukt produzieren.“ Die Rede ist von der Wolle. Diese zeichnet eine feine und weiche Qualität der Faser aus, die nicht juckt und die temperaturausgleichend wirkt: wärmend, wenn es kalt ist, kühlend im Sommer. Das Scheren der Tiere übernimmt Alexandra Prunu. Rund 20 Minuten braucht sie für ein Tier, Erwachsene geben etwa drei bis fünf Kilogramm Wolle pro Schur. „Einmal im Jahr müssen sie geschoren werden, ansonsten leidet die Haut unter zu geringer Luftzufuhr“, sagt Prunu. Die Wolle wird – je nach Qualität – weiter zu Garn verarbeitet.

Daraus fertigt Prunu, teils unter Mithilfe anderer regionaler Manufakturen, eigens entworfene Kleidungsstücke: von der Mütze über Ponchos bis zu Einlegesohlen. Weniger feine Wolle wird zu Bettdecken und Kissen, oder auch zu Seife weiterverarbeitet. Für wen sind die Produkte gedacht? „Die Tiere sind von hier, die Produkte sollen auch für die Menschen von hier und auch finanzierbar sein“, sagt Alexandra Prunu.

Die Wolle erfreut sich überdies nicht nur bei Menschen großer und wachsender Beliebtheit. Auch Hündin Romia nutzt jede Gelegenheit, es sich in den herumliegenden Fellen gemütlich zu machen. Zumindest so lange, bis die Hausherrin das mitbekommt. Ein Hofladen und ein Arbeitsatelier sind geplant Angeboten werden die Produkte im Internet über www.elpaka.de und auf regionalen Weihnachts- und Naturpark-Märkten. Auch ein Hofladen soll entstehen. Die Idee dazu besteht schon eine Weile. Einen konkreten Eröffnungstermin will Prunu nicht nennen.

„2018 ist der Hofladen geplant“, sagt sie. Überhaupt soll sich an der Infrastruktur einiges ändern. Der Hof aus dem 19. Jahrhundert, auf dem Ehemann Simon aufgewachsen ist, sieht Umbauten entgegen und soll dadurch Raum für ein Arbeitsatelier erhalten. Alexandra Prunu plant, darin Workshops anzubieten, etwa zum Filzen der Wolle. Seit etwa drei Jahren rechnet sich die Zucht nach Angaben von Alexandra Prunu auch finanziell. Abzusehen war dies 2009 nicht. „Wir haben ohne Erwartungsdruck oder finanziellen Druck angefangen, experimentiert, uns in die Qualität der Tierhaltung, Zucht und Verarbeitung gestürzt. Ihre Begeisterung hat sich auch auf andere übertragen. Acht weitere Halter gebe es mittlerweile in einem Umkreis von 80 Kilometern.