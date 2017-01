Schopfheim Streiterei unter alkoholisierten Jugendlichen endet für drei im Krankenhaus

Am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, kam es in der Innenstadt von Schopfheim zu einem heftigen Streit unter Jugendlichen.

Das Quartett im Alter zwischen 14 und 15 Jahren konsumierte in einer Tiefagarage in der Scheffelstraße ordentlich Alkohol und geriet dabei in Streit. Dabei soll eine 15-Jährige ihrer 14-jährigen Kontrahentin ins Gesicht getreten und einem 14-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.Die beiden verletzten 14-Jährigen rannten hierauf davon. Ein weiterer 14-Jähriger kam zum Revier und meldete dort den Vorfall, worauf eine Fahndung eingeleitet wurde. Der zuvor verletzte 14-Jähige wurde von einem Passanten in der Feldbergstraße aufgegriffen und der Streife übergeben. Dieser wurde aufgrund seines Alkoholkonsums in eine Klinik gebracht.Kurz darauf konnte die 15-jährige Schlägerin auf dem Boden der Hauptstraße liegend aufgefunden werden. Sie war in Begleitung ihrer 14-jährigen Kontrahentin, der sie zuvor ins Gesicht getreten hatte. Die 15-Jährige wurde aufgrund ihrer Alkoholisierung und die 14-Jährige wegen ihrer Verletzungen ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.