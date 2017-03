Schopfheim Streit um Parkplatz: Mann hindert Frau am Wegfahren und beleidigt sie

Streit um Parkplatz: Mann hindert Frau am Wegfahren und beleidigt sie

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei von einer Honda-Fahrerin wegen eines Streits mit einem VW-Fahrer zum Parkplatz Ecke Bismarck-/ Adolf-Müller-Straße in Schopfheim gerufen.

Nach ihren Angaben wollte sie gegen 8.30 Uhr ihr Auto auf einem der Stellplätze parken, um ihr Kind in die dortige Schule zu bringen.Ein VW-Fahrer, der sein Auto zur selben Zeit ebenfalls auf diesem Stellplatz parken wollte, soll der Frau den "Scheibenwischer" gezeigt haben, als sie den Parkplatz belegte.Anschließend parkte er seinen VW auf einem anderen Stellplatz, kehrte zurück und stellte sich provokant vor den Honda, so dass die Frau am Wegfahren gehindert wurde. Dabei schlug er mit der Hand auf die Motorhaube und das Dach des Hondas.Ob hierdurch Sachschaden entstand, ist noch unklar. Erst, als sich der Mann Richtung Hebelstraße entfernte, konnte die Frau ihr Auto ausparken.Sie notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Das Polizeirevier Schopfheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.