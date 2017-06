Schopfheim Straßenlärm: Räte fordern konkrete Messungen

Nach dem Wunsch der Verwaltung hätte eine Firma beauftragt werden sollen, an bestimmten Kreisstraßen eine Lärmberechnung zu erstellen. Doch aus dem Auftrag wurde im Gemeinderat nichts

Schopfheim (mj) Nach dem Wunsch der Verwaltung hätte eine Firma beauftragt werden sollen, an bestimmten Kreisstraßen eine Lärmberechnung zu erstellen. Die nach unterschiedlichen Parametern ermittelten Werte hätten Aufschluss darüber geben sollen, ob in den jeweiligen Abschnitten eine Temporeduzierung Sinn macht oder nicht. Doch aus dem Auftrag wurde im Gemeinderat nichts. Dem Rat schwebt eher eine konkrete Lärmmessung vor.

Das Landratsamt ordnet auf Kreisstraßen nur eine Temporeduzierung an, wenn es Sinn mache, sagte Bürgermeister Christof Nitz im Gemeinderat. Dafür bedürfe es aber eines Gutachtens. Zu diesem Vorschlag war es gekommen, weil es aus Sicht des Gemeinderats und einiger Ortschaftsräte Handlungsbedarf an einigen Kreisstraßen gibt. Artur Cremans (SPD) machte auf das Wohngebiet Altig aufmerksam. Die Temporeduzierung sei zu kurz, weil die Wohnbebauung darüber hinaus gehe. Das Landratsamt (Straßenverkehrsbehörde) komme ihm manchmal wie eine Verhinderungsbehörde vor, zumindest passe vieles nicht mehr in die heutige Zeit. Aus Lärmschutzgründen müsste eine Verlängerung der Temporeduzierung am Altig auch ohne Gutachten möglich sein. Auch stünden der Mensch und die Sicherheit im Vordergrund, sagte Artur Cremans.

„Bevor es ein wochenlanges Hin und Her gibt, ist ein Gutachten sinnvoller. Dann haben wir etwas in der Hand“, sprach Bürgermeister Nitz offenbar aus Erfahrung. Peter Ulrich (SPD) schlug vor, auch Messungen am Ortsausgang von Kürnberg Richtung Gersbach vorzunehmen, denn vom Lärm seien die Bewohner im Eckacker betroffen. Mit einer Temporeduzierung hätte die Polizei eine Handhabe zum Handeln.

Gersbachs Ortsvorsteher Christian Walter stand voll hinter der Verwaltung, ein Gutachten erstellen zu lassen. Das erste Todesopfer im Straßenverkehr sei bereits zu beklagen gewesen. Und für viele sei es ein Horror, wenn es sonntags mit dem Lärm bereits um 6 Uhr losgehe.

Dem konnte sich Kürnbergs Ortsvorsteher Martin Gruner nur anschließen. Auch dort wird verlangt, die temporeduzierte Zone zu erweitern. „Auf dem Altig hört man jedes Auto und jedes Motorrad“, sagte Jeannot Weißenberger (CDU). Allerdings wisse er nicht, ob langsam fahren hinsichtlich Lärms wirklich etwas bringe. Und überhaupt: „Am schlimmsten ist unsere Kehrmaschine“, wetterte Jeannot Weißenberger.

Hildegard Pfeifer-Zäh (FW) ist der Auffassung, dass die Lärmberechnung „kein Stück weiterbringt“. Die Stadt habe ja bereits den Lärmaktionsplan, aus dem fürs Landratsamt ersichtlich werde, dass eine Verlängerung der 60 Km/h-Zone im Bereich Richtung Dossenbach nicht erforderlich sei. „Wir brauchen eine Lärmmessung, keine Lärmberechnung“, war sich Hildegard Pfeifer-Zäh sicher. Ansonsten werde Geld ausgegeben, doch komme nichts dabei herum. Es müsse ein anderes Instrument geben.

So sah es auch Josua Kalt (Grüne): Wenn der Lärmaktionsplan ohne Folgen zum Handeln geblieben sei, „was bringt dann ein neues Gutachten zur Lärmberechnung?“ Aufgrund der Hinweise schlug Bürgermeister Nitz vor, keine Entscheidung zu fällen, sondern sich um ein anderes Angebot zu bemühen. Auch die im Schopfheimer Rat formulierten Modifizierungen zu den Messgebieten sollen berücksichtigt werden.