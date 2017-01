Schopfheim Stadtmusik und VR-Bank: Mit Crowdfunding ans Ziel

Die Stadtmusik Schopfheim sammelte auf der Crowdfunding-Plattform der VR-Bank Geld fürs Musikhaus

Schopfheim (hje) Die VR-Bank hat ein weiteres ihrer jährlich 16 „Crowdfunding-Projekte“ erfolgreich abgeschlossen. Am Donnerstag nahm Stadtmusikvorsitzender Peter Bühler zusammen mit seiner Stellvertreterin Renate Feuchtmann einen Scheck über 2190 Euro in Empfang.

Als „Zielsumme“ angestrebt hatte die Stadtmusik 1500 Euro zur Finanzierung der abschließenden Arbeiten am „alten Bauhof“, dem heutigen Musikhaus. Beim Domizil, das 2007 das alte Haus der Stadtmusik ersetzte, wurde endlich der Vorplatz saniert. Damit steht künftigen Konzerten „einer der ältesten Musikkapellen der Region“ unter freiem Himmel rund ums Musikhaus nichts mehr im Weg, betont Peter Bühler.

Nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ habe sich sein Verein „auf der neuen Crowdfunding-Plattform der VR-Bank Schopfheim-Maulburg eingetragen“. Auf diese Plattform hatten alle Freunde der Stadtmusik per Internet Zugriff, um selbst bezifferte Spenden einzutragen. Jede dieser Spenden ab fünf Euro habe die Bank mit weiteren fünf Euro gesponsert. Das Projekt der Stadtmusik, das Yvonne Moser betreute, ging am 5. September 2016 mit der Zielsumme von 1500 Euro online. „Nach zäher Anfangsphase“ und nach einem weiteren Aufruf in den Tageszeitungen fanden sich schließlich doch noch engagierte Gönner, die der Stadtmusik nicht nur das erforderliche Kapital von 1500 Euro, sondern eine 146-Prozent-Finanzierung bescherten, die aus dem Spendentopf der VR-Bank mit 270 Euro auf 2190 Euro aufgestockt wurde. Damit waren die Vertreter der Stadtmusik bestens bedient.

Und auch VR-Bank-Chef Bernhard Schlageter war mit dem Ergebnis der Aktion, die planmäßig drei Monate dauert und auf jährlich 16 Projekte (alle drei Monate vier Bewerber) begrenzt ist, mehr als zufrieden. Aus Spenden seien immerhin 1920 Euro zusammengekommen, rechnete er bei der Scheckübergabe vor.

Es wurden im Aktionszeitraum 57 Spenden mit einer durchschnittlichen Spendensumme von 34 Euro notiert, sagte er.