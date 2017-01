Stadtjugendpflege: Viel Spielraum für den Nachwuchs

Stadtjugendpflege sorgt in Schopfheim für attraktive Freizeitangebote und hilft, wenn es im Leben einmal nicht so rund läuft

Schopfheim – Mit immens vielen Angeboten hat die Stadtjugendpflege Schopfheim das Leben in der Stadt für junge Schopfheimer in den Jahren 2015/2016 attraktiver gemacht. Auch konnten die Mitarbeiter etlichen Jugendlichen in problematischen Lebenssituationen helfen – dies zeigt der Jahresbericht der Stadtjugendpflege, der in der nächsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag, 30. Januar, vorgetragen werden soll.

Wie im Jahresbericht zu lesen ist, hatten die Mitarbeiter mindestens fünf Jugendliche im Rahmen der Einzelfallhilfe unter anderem bei psychischen Problemen, Problemen im Elternhaus oder bei Alkoholproblemen beraten und begleitet. „Die Jugendlichen wissen, dass wir ihnen zur Seite stehen“, so die Stadtjugendpflege in ihrem Bericht. Acht Jugendliche haben seit Mai 2015 ihre Sozialstunden im Jugendzentrum abgeleistet und dabei rund 100 Stunden gearbeitet. Zwei Jugendliche haben die Stunden abgebrochen. Die Sozialstunden geben den Mitarbeitern Gelegenheit zu Gesprächen mit den Jugendlichen. „Da hören wir genau hin, wo vielleicht noch Handlungsbedarf besteht“, schreibt die Stadtjugendpflege.

Bald auch am Wochenende offen

Das Schopfheimer Jugendzentrum wird gut angenommen. So besuchten im November 2016 im Schnitt täglich 22 Jugendliche zwischen zwölf und 23 Jahren das JuZ und nutzten die Angebote vor Ort. Derzeit ist das Jugendzentrum 18 Stunden pro Woche geöffnet. Wegen der Nachfrage wolle man bald auch am Wochenende öffnen, kündigt die Stadtjugendpflege an.

Dazu sollen Jugendliche als Verantwortliche mit ins Boot genommen werden; eine entsprechende Vorbereitung der Jugendlichen auf ihre zukünftige Aufgabe laufe bereits. Geplant ist eine Öffnung ab März dieses Jahres zunächst einmal pro Monat. Später soll dann an jedem Wochenende geöffnet sein. Donnerstags von 16 bis 20 Uhr wird im Jugendzentrum ein Bewerbungstraining angeboten, das nur auf Anfrage der Jugendlichen stattfindet.

Ein Großteil der Jugendlichen nutze das Training zum Verfassen eines Lebenslaufs und des entsprechenden Anschreibens. Um das Bewerbungsgespräch einzuüben, könne eine Kamera mit Tonaufnahme zum Einsatz kommen. Neu hinzukommen soll in diesem Jahr ein Gruppenangebot, das einmal im Monat stattfinden wird.

Die Unterstützung des Jugendparlaments ist eine weitere Aufgabe der Stadtjugendpflege. Entsprechend wurden die Neuwahlen von der Stadtjugendpflege ausgetragen. 2016 sei es dem Jugendparlament auch gelungen, endlich eine Grillstelle an der Wiese zu errichten, die seit dem ersten Jugendparlament in Planung war. Die Grillstelle wurde im September 2016 eingeweiht. Ein weiteres Angebot ist die sogenannte Juleica-Ausbildung, mit der sich Jugeendliche zum Jugendleiter ausbilden lassen können. Geschult werden sie für die Spielbusaktion und – neu seit 2016 – die verlässliche Ferienbetreuung. Die Schulungen finden in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro in Steinen statt. Im Nachhilfepool haben im November vergangenen Jahres elf jugendliche Nachhilfelehrer insgesamt zwölf Jugendliche in den Räumen des JuZ betreut. Ein enormes Echo fand die verlässliche Ferienbetreuung, die unter dem Motto einer Spielstadt stattfand. Die verlässliche Ferienbetreuung 2016 wird so aufgebaut sein wie im vergangenen Jahr. Im Zentrum wird in der ersten Woche wieder der Bau der Spielstadt stehen und in der zweiten Woche das Leben in der Stadt. Insgesamt werden wieder drei Wochen angeboten. Die Anmeldung für die verlässliche Ferienbetreuung dieses Jahres sei bereits seit Dezember 2016 möglich. Was die Spielbusaktionen betrifft, kündigt die Stadtjugendhilfe im laufenden Jahr drei ganztägige Aktionen an Samstagen an. Im Juli soll dann der Skaterplatz in Schopfheim eröffnet werden.

Verantwortlich war die Stadtjugendpflege auch für die Erstellung des Kinderferienprogramms, für das Schopfheimer Vereine im Rahmen von Tagesveranstaltungen Freitzeitaktivitäten anbieten. In beiden zurückliegenen Jahren kamen die Angebote bei Kindern und Jugendlichen so gut an, dass nicht alle einen Platz in ihren Lieblingsveranstaltungen fanden. Auch der Spielbus war in beiden Jahren wieder unterwegs. In ihrem Bericht weist die Stadtjugendpflege auf ihre Freizeiten und weitere Veranstaltungen hin. Im Team der Stadtjugendpflege Schopfheim arbeiten Silke Dantona und Katja Janker. Seit September 2016 verstärkt ein Bundesfreiwilliger das Team.