Schopfheim Stadtentwicklung: Uehlinareal wird jetzt Realität

In der kommenden Woche beginnen die Abbrucharbeiten auf dem Uehlinareal. Bereits im Juni 2019 sollen die Neubauten bezogen sein

Schopfheim (mj) Am 30. Juni 2019 soll das Uehlinareal komplett bebaut und bezogen sein. So jedenfalls sieht der Bau- und Zeitplan aus, den die Vertreter von der BPD Immobilienentwicklung GmbH in einem Pressegespräch am Donnerstag vorstellten. Die Stadt hat der BPD das Areal verkauft.

Der Bauablauf soll in zwei Abschnitten erfolgen, erklärte Patrick Weiß, zuständig für die technische Projektentwicklung. Im ersten Abschnitt wird das Gebäude erstellt, in dem der Müller-Markt und die Ernsting’s Family (alles rund ums Kind) ins Untergeschoss ziehen werden. Darüber entstehen 15 Wohnungen und eine größere Zahnarztpraxis. Zugrunde gelegt werden die von Star-Architekt Dietrich Bangert entwickelten Pläne fürs Uehlinareal, freute sich Bürgermeister Christof Nitz. Im zweiten Abschnitt dann seien der Sparkassenparkplatz und ein Teil der Tiefgarage an der Reihe.

Bereits jetzt, im Monat März, sei mit der Entkernung der ehemaligen Uehlin-Druckerei und den Nebengebäuden begonnen worden. In der kommenden Woche (am Dienstag) beginne der Abbruch, der vermutlich rund drei Wochen in Anspruch nehme, sagte Weiß. Bereits im Vorfeld werde eine Beweissicherung gemacht, „denn manche Abbruchstellen sind diffizil“, erklärte Patrick Weiß. Untersucht werde derzeit, in welchem Maße der Boden mit Altlasten kontaminiert sei.

Die Proben wurden genommen, die Ergebnisse sind noch nicht da. Im Juli soll mit der Baugrube begonnen werden, im Oktober mit den Bauarbeiten, erklärten Weiß und Gudula Nieke-Mast, Projektentwicklung und Leitung Regionalbüro Freiburg. Im März 2018 sei der Sparkassenparkplatz an der Reihe, beendet seien dort die Bauarbeiten im September 2018. Zwischendurch laufe der Innenausbau der Gebäude weiter und am 30. Juni 2019 schließlich sei das Uehlinareal mit den Geschäften und Wohnungen fertig. Parallel dazu erfolge der Ausbau der Scheffelstraße 2017 und 2018 in zwei Abschnitten, erklärte Bürgermeister Nitz.

Zunächst werde technisch notwendige Infrastruktur verlegt und die Straße provisorisch als Baustraße hergerichtet. Ab Oktober sei eine halbseitige Sperrung der Straße bis zum Ende der Bauzeit vorgesehen.

Die Geschäfte entlang der Scheffelstraße bleiben aber erreichbar, versicherte Nitz. Im nächsten Schritt soll die Scheffelstraße bis Dezember 2018 bepflastert werden, denn sie wird bekanntlich zur Fußgängerzone umfunktioniert. Um den Durchgangsverkehr garantiert fernzuhalten, seien versenkbare Poller im Gespräch, erklärte Nitz. Es sei eine Menge kleinteiliger Arbeit zu erledigen, bevor es „in die Höhe geht“, sagte Gudula Nieke-Mast. Auch logistisch sei das Millionenprojekt in zweistelliger Höhe „eine echte Herausforderung“. Ein Generalunternehmer aus Südbaden habe alle Gewerke in seiner Hand. Für Bewohner, die ihre Stellplätze auf dem Uehlinareal haben, gebe es Parkberechtigungskarten von der Stadt, so BürgermeisterNitz. Er freue sich sehr, dass es jetzt mit dem Uehlinareal konkret wird, erklärte Bürgermeister Nitz. Viele Hindernisse hätten zuvor aus dem Weg geräumt werden müssen.

Für die Stadt Schopfheim und den örtlichen Handel sei das Projekt Uehlinareal sicher eine Bereicherung. Ebenfalls am Donnerstag gab es einen Informationsabend für die unmittelbaren Anwohner.