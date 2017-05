Schopfheim Stadt weiter gegen Windpark-Verkehr

Geht es nach der Schopfheimer Stadtverwaltung, wird den Baustellenverkehrsplänen der Windpark-Hasel-Investoren EnBW und Energiedienst (ED) erneut eine Abfuhr erteilt. Der Gemeinderat entscheidet am 15. Mai

Schopfheim (hö) Geht es nach der Schopfheimer Stadtverwaltung, wird den Baustellenverkehrsplänen der Windpark-Hasel-Investoren EnBW und Energiedienst (ED) erneut eine Abfuhr erteilt. Jedenfalls schlägt sie dies dem Gemeinderat für dessen Sitzung am 15. Mai so vor. Dahinter steckt mehr als ein symbolischer Akt. Zwei der drei Routen, die für Beton- und Schottertransporte angedacht sind, führen über städtische Grundstücke. Dort hat die Stadt Schopfheim im Gegensatz zu öffentlichen Straßen ein Wörtchen mitzureden.

Die Schwertransporte, also die eigentlichen Anlagenteile, werden nach Plänen der EnBW über die A 98, die B 317 und die B 518 und von dort weiter über Wehr geleitet. Für die Lkw mit Beton und Schotter hingegen ist ein „Ringverkehr“ geplant. Sie sollen im beladenen Zustand über die B 317 und die K 6352 nach Gersbach fahren und dort über die Möhrenblickstraße/Hohle Eiche und den Glaserkopfweg die Anlagenstandorte ansteuern. Wenn sie ihre Fracht abgeladen haben, sollen sie dann anschließend über Hasel (Kesselweg/Hummelbergweg) zurückfahren..Für die drei verbliebenen Windräder sind im Zeitraum Mai bis September pro Anlage jeweils 100 Betontransporte und 100 Schottertransporte von Lkw geplant, wobei die Lkw ein maximales Gesamtgewicht von 40 Tonnen haben.

Von der Stadt Schopfheim nun wollen EnBW und ED die Erlaubnis, zwei Gemeindeverbindungsstraßen (Möhrenblickstraße und Glaserkopfweg) benutzen zu dürfen. Sollte sich die „Wunschroute“ nicht umsetzen lassen, bieten EnBW und ED alternativ an, dass die Transporte vor dem Infopavillon über den neuen Faulmattweg geleitet werden – dieser wurde im Rahmen der Flurbereinigung neu erstellt.Oder aber – Alternative zwei – die Transporte fahren weiterhin über die Möhrenblickstraße und die Hohle Eiche, nehmen dort aber dann den Weg über die Mettlenhofstraße bis zu einem Maschinenweg, der in den Staatswald hineinführt. Beton- und Schottertransporte mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen sind – was öffentliche Straßen angeht – genehmigungsfrei. Entsprechend ist auch keine Erlaubnis des Landratsamts oder der Stadt erforderlich. Anders sieht es aber bei der Nutzung von Straßen/Wegen aus, die nicht öffentlich gewidmet sind. Und da kommt bei der „Wunschroute“ der EnBW ein rund 170 Meter langer Waldweg direkt nach der Hohlen Eiche ins Spiel – dieser führt demnach über städtisches Grundstück. Gleiches gelte für die Route Faulmattweg. Lediglich die Alternative zwei (Mettlenhofstraße) führe ausschließlich über öffentliche Straßen. Allerdings sei fraglich, ob die Straße zu den Mettlenhöfen eine solche Belastung aushält, der Unterbau jedenfalls sei nicht genau bekannt. Abgesehen davon: Diese Route sei auch mit „erheblichen Eingriffen in Pflanzen, Tiere, Boden und Landschaftsbild verbunden“.

Aus Sicht der Stadt haben die Windpark-Investoren keine neuen Gründe vorgelegt, die dafür sprechen würden, den Beschluss des Gemeinderats vom Juni 2016 zu kippen. Weder könne daher einer Nutzung städtischer Grundstücke auf der favorisierten Route noch auf der Alternativroute Faulmattweg zugestimmt werden.

EnBW-Sprecher Ulrich Stark sagt auf Nachfrage, man werde „nach wie vor versuchen, mit Schopfheim und Gersbach eine vernünftige Lösung hinzubekommen“. Gerade mit Blick auf Naturschutz und Sicherheit seien die Wunschroute und damit verbunden der Ringverkehr „das Vernünftigste.“ Gerade beim Rohrenkopf habe man gelernt, wie „gut und sinnvoll ein Ringverkehr ist.“ Abgesehen davon könnten die Lkw bei der Route über Hasel wegen der Steigung nicht voll beladen werden – damit würde sich die Zahl der Transporte zwangsläufig erhöhen.

Sollte der Schopfheimer Gemeinderat der Beschlussempfehlung der Stadt folgen, gebe es theoretisch zwei Möglichkeiten: Denkbar wäre zum einen, parallel zum 170 Meter langen Waldweg nach der Hohlen Eiche einen Schotterweg auf dem Grundstück des Staatsforstes zu bauen. Vorstellbar sei aber auch, die Entscheidung der Stadt gerichtlich überprüfen zu lassen.