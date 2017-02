Schopfheim Speed-Dating durch die Schlagerwelt

Die Musikrevue „Hab’n Sie nicht ’nen Mann für uns?“ ist ein Musikvergnügen um die Suche nach dem Traummann. Das Publikum war begeistert.

Zwei Frauen auf der Suche nach dem Traummann sind die Heldinnen der kunterbunten Schlager-Komödie „Hab’n Sie nicht ’nen Mann für uns?“ in der Schopfheimer Stadthalle. „Einen amüsanten Abend mit Männern und anderen Katastrophen…“, versprach das Damenduo den Zuschauern bei dieser knalligen Revue in der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr.

Die Inszenierung drehte sich um zwei Singles um die 30, die auf Männerfang gehen, den komischsten Typen begegnen und sich dabei kreuz und quer durch die Schlager-Geschichte singen. In rasanten Szenen- und Rollenwechseln ging es auf eine Zeitreise zurück in die 50er Jahre, die Ära der Petticoats und Italien-Reisen, und in die 70er Jahre, als der Minirock en vogue war. Bei diesem Gastspiel des Tourneetheaters Thespiskarren schlüpften die Sängerinnen Maren Reimann und Marie-Christine Banga in die Rollen zweier bester Freundinnen, die frustriert nach dem Mann fürs Leben Ausschau halten. Fast wie Kult-Kino-Single Bridget Jones hocken die zwei Frauen zu Hause auf der Couch, im Lässig-Look oder auch mal im Bademantel mit Socken, gucken Fernsehen und hoffen auf ihren Traumtypen.

Die eine will einen romantischen Verehrer, möglichst einen mit reichlich Kohle, die andere einen knackigen Kerl mit Muckis. „Der Richtige muss doch zu finden sein“, sagen sich die beiden Damen, die aber auf ihrer Tour durch Ü30-Partys, Fernsehshows und Blind Dates nur lauter skurrile Kandidaten von der Sorte Muttersöhnchen, großmäulige Aufreißer oder verklemmte Biedermänner treffen.

In der Regie von Sina Selensky spielt sich auf der Bühne eine bonbonbunte, knallige Nummern- und Kostümrevue zwischen Schlagerparade, Herzschmerz und Frauenkomödie ab. Die Darstellerinnen zeigen viel Verwandlungsvermögen, Humor und Selbstironie in den Szenen beim Shopping zwischen Dessous und Garderobenständern oder bei den Rendezvous mit den diversen Herren. In ebenso schnellem Tempo wie die Damen müssen sich die beiden männlichen Darsteller Markus Pickel und Philipp Schwarz umziehen und in immer neue Typen verwandeln. Witzig gemacht sind die Filmprojektionen der ebenso spießigen wie entnervten Frau Mama, die ihre Tochter partout unter die Haube bringen will. Auch die Parodie auf die TV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ sorgt für Lacher und Erheiterung, wenn der kernige Sepp eine Partnerin fürs Herz will: „Wenn Du zu mir kommst, hol’ ich Dich mit meinem Traktor ab“.

Aufgepeppt werden die Schauspielszenen mit flotten Choreografien und einer nostalgischen Schlager-Hitparade. „Mit 17 hat man noch Träume“, ein Hit von Peggy March von 1965, wird ebenso aufgefrischt wie das Duett „Wir wollen niemals auseinandergehn“ aus den späten 50er Jahren.

Auch das Sehnsuchts- und Ferienland der Deutschen in der Wirtschaftswunderzeit, wird im Lied „Komm ein bisschen mit nach Italien“ schlagerselig, anspielungsreich und schwungvoll besungen.Temperamentvoll wirbeln die Akteurinnen mal im Cocktailkleid, mal im Petticoat, mal im Fiesta Mexicana-Kostüm, mal im hochgeschlitzten Party-Dress über die Bühne. In „Du hast mich tausendmal belogen“ legt Maren Reimann sogar eine heiße Andrea-Berg-Nummer in schwarzen Stiefeln hin. Überhaupt wird die schöne heile Schlagerwelt quietschbunt und schrill persifliert, von der Heino-Parodie bis zum aufgedrehten Florian Silber-eisen-Auftritt.

Gegen Ende der Schlager- und Männertour landet Marie-Christine im Dirndl bei einem Prachtexemplar von Mann: beim Arzt, einem Professor-Brinkmann-Typ im weißen Kittel, der im Lied „Bum-Budi-Bum“ gleich Herzklopfen und Liebesschwindel auslöst. Und ihre Freundin Maren macht auf offener Bühne ihrer großen Liebe Tobias – einem netten Jeans-Typen von nebenan – einen Heiratsantrag.

„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ singt das Ensemble zum beschwingten Finale und setzt mit „Ein Bett im Kornfeld“ noch einen drauf an fröhlicher Schlagerlaune.