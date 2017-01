Schopfheim Sozialstation mit neuem Angebot

Der Bereich Alltagsunterstützung ist neu bei der Sozialstation. Viele Leistungen gibt es für Demenzkranke.

Etwas zu essen zu bekommen, gewaschen und angezogen zu werden: Wenn für pflegerische Handlungen wie diese bei alten Menschen gesorgt ist, ist das viel – aber es ist nicht genug. Genauso wichtig sei menschliche Zuwendung, sagt Monika Bringe, die Einsatzleiterin des neu geschaffenen Bereichs „Alltagsunterstützung“ bei der Sozialstation Schopfheim.

Das Angebot ist die Antwort auf die steigende Zahl von Menschen, die wegen einer Demenz am normalen Leben nur eingeschränkt teilnehmen können. Wann startet die Unterstützung? Das neue Ressort gibt es in Schopfheim seit Januar dieses Jahres. Es soll gleichrangig das Ressort „Pflege zu Hause“ ergänzen, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die klassischen ambulanten Pflegedienstleistungen in den Haushalten des Einzugsgebiets erbringen.

Was bietet die Altagsunterstützung? Grundsätzlich seien es die Aufgaben der ehemaligen „Nachbarschaftshilfe“, die zum Diakonischen Werk des Landkreises Lörrach gehörte, erläutert Monika Bringe. Dazu gehören hauswirtschaftliche Dienstleistungen wie Kochen, Putzen oder Waschen. Auch und vor allem geht es aber um emotionale Unterstützung der Klienten.

In diesem Sinne möchte die „Alltagsunterstützung“ den Klienten eine aushäusige Teilhabe am Leben ermöglichen oder auch Freizeitgestaltung daheim. Neben der Begleitung zum Einkauf oder zum Arzt kann man die Mitarbeiter auch um Begleitung bitten zu Besuchen bei Freunden oder Verwandten, zu Vereinsaktivitäten oder einfach zum Spazierengehen. Zuhause kann man mit den Mitarbeitern Gesellschaftsspiele spielen, vorgelesen bekommen oder sich einfach mit ihnen unterhalten.

„So etwas gehört zur Lebensqualität unbedingt dazu. Gemeinsamkeit erleben, Trost erfahren, sich sinnvoll betätigen, Bestätigung – das braucht man in jedem Alter“, sagt Monika Bringe. Die Unterstützung soll so individuell wie möglich auf die Lebenssituation und die Bedürfnisse der Klienten und ihrer Angehörigen zugeschnitten sein, sagt Bringe.

Wer bezahlt die Leistungen? Die Leistungen können über die Pflegesachleistungen der Pflegestufen abgerechnet werden. Ziel des neuen Pflegestärkungsgesetzes, das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, ist es vor allem, die Lebensqualität und Versorgung insbesondere dementiell und psychisch erkrankter Menschen zu stärken, erklärt Monika Bringe. In diesem Sinne steht dem Ressort „Alltagsunterstützung“ viel mehr Geld zur Verfügung, als es die Nachbarschaftshilfe hatte. „Daher können wir entsprechend mehr Unterstützung anbieten, als das früher der Fall war.“ Die Leistungen der „Alltagsunterstützung“ kann man aber auch ohne eine vorliegende Pflegeeinstufung in Anspruch nehmen und privat bezahlen. „Wir arbeiten wie ein Wirtschaftsbetrieb“, erklärt sie: „Je stärker unsere Leistungen genutzt werden, umso besser stehen wir da.“ Vorgabe ist, dass sich der Betrieb im Laufe der nächsten zwei Jahre selbst tragen soll.

Wer kommt ins Haus? Viele Mitarbeiterinnen der früheren „Nachbarschaftshilfe“ sind von der „Alltagsunterstützung“ übernommen worden. 25 Mitarbeiterinnen zählt das Team derzeit. „Es dürfen aber gerne noch mehr werden“, sagt Einsatzleiterin Bringe. Da das neue Ressort mehr Leistungen anbietet, braucht es ein entsprechend höheres Stundenkontingent, sprich: mehr Mitarbeiter. „Wir stellen dauernd Leute ein.“ Voraussetzung sei die Bereitschaft, Neues hinzuzulernen: „Wir möchten unsere Mitarbeiter besser ausbilden, denn in diesem Bereich braucht es wirklich Qualifikation.“

Wie wird ausgebildet? Die Mitarbeiterinnen der ehemaligen Nachbarschaftshilfe konnten einmal pro Jahr eine Schulung besuchen. Diese soll weiter angeboten werden. Ziel sei es aber, Mitarbeiter zu gewinnen, die sich zur sogenannten Präsenzkraft qualifizieren möchten – eine Ausbildung, in der unter anderem die Empathiefähigkeit geschult wird und die in stationären Einrichtungen für Betreuungskräfte verpflichtend ist. Angeboten wird sie vor Ort vom Belchen-Institut in Lörrach. In bestimmten Fällen wird die Ausbildung vom Arbeitsamt gefördert.

Wer kann sich bewerben? Für die Mitarbeit und auch für die Weiterbildungen brauche es keine Vorerfahrung, aber die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Derzeit arbeiten im Ressort „Alltagsunterstützung“ viele Hausfrauen. „Die ,Alltagsunterstützung’ möchte ausdrücklich auch Menschen eine Chance zum Wiedereinstieg in den Beruf geben, die aufgrund einer eigenen Erkrankung auf dem ersten Arbeitsmarkt zunächst nicht Fuß fassen können“, erklärt Monika Bringe. Die Bezahlung sei für alle gleich – ob krank oder gesund.

Arbeitszeiten und Gehalt: Arbeitszeiten und Arbeitsumfang sind denkbar individuell gestaltbar. Monika Bringe: „Einige Mitarbeiterinnen arbeiten auf Basis der sogenannten steuerfreien Aufwandsentschädigung, wie sie zum Beispiel Übungsleiter erhalten. Andere werden im Rahmen eines 450 Euro-Jobs entlohnt, wieder andere haben eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung.

Welche Aufgabe hat Monika Bringe? Sie berät, ist Ansprechpartnerin für Kunden und Klienten sowie für die Mitglieder des Teams. Sie organisiert die Fortbildungen und ist auch für deren inhaltliche Gestaltung zuständig; zum Teil unterrichtet sie selbst. Auch die konzeptionelle Weiterentwicklung der „Alltagsgestaltung“ sowie die Öffentlichkeitsarbeit gehören zu ihrem Aufgabenkreis.

Monika Bringe, Einsatzleitung, Telefon 07622/697 35 26 und per E-Mail (bringe@sozialstation-schopfheim.org).