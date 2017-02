Schopfheim Sozialarbeit in Schopfheim: Erfolgsquote bei 70 bis 80 Prozent

Streetworker Ahmet Keskin berichtet im Verwaltungsausschuss über seine Arbeit. Problem mit versteckter Wohnungslosigkeit.

Streetworker Ahmet Keskin stellte im Verwaltungsausschuss seinen Jahresbericht vor. Dabei ging er besonders auf die gerade für seine „Schützlinge“ schwierige Wohnsituation ein. Ohnehin hätten es junge Leute schwer, an eine Wohnung zu kommen. Ohne Job oder Ausbildung sei es aber noch viel schwieriger. Die Folge: Einige junge Erwachsene, um die sich Keskin kümmert, seien von versteckter Wohnungslosigkeit betroffen.

Versteckte Wohnungslosigkeit bedeutet: Sie leben zwar nicht auf der Straße, dafür aber bei Freunden oder in sehr unsicheren Verhältnissen – was oft weitere Probleme nach sich ziehe. Etwa, wenn ihnen die Post nicht zugestellt werden kann. Oder aber, wenn wegen der ständigen Umzieherei wichtige Unterlagen verloren gehen. Da viele vom Jobcenter abhängig seien, passiere es dann, dass Termine verpasst werden – was wiederum Sanktionen nach sich ziehe, die jedoch ab einem gewissen Punkt gar keine Wirkung mehr hätten. Stattdessen rutsche mancher in die Kriminalität ab in der vermeintlichen Annahme, so seine Geldprobleme lösen zu können. Über die Einzelfallhilfe versucht Streetworker Keskin, die Betroffenen wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Dabei stelle er immer wieder fest, wie wichtig es sei, Vertrauen aufzubauen. „Man muss als ganzer Mensch dastehen gegenüber den Jugendlichen beziehungsweise den jungen Erwachsenen“, so Ahmet Keskin.

Derzeit begleitet der Streetworker sechs bis sieben junge Erwachsene sehr eng. Geschätzt „70 bis 80 Prozent“ seiner Schützlinge schaffen es auf den richtigen Weg. Und auch wenn man manchmal einen langen Atem brauche, so mache es bei manchen auch noch im Alter von 23 oder 24 Jahren „klick“, so Keskin: „Sie müssen einmal die Chance kriegen sich zu beweisen, aber sie müssen sie natürlich auch ergreifen.“ Außerdem begleitet Keskin eine Graffitigruppe. Auch jugendlichen Flüchtlingen steht er als Ansprechperson und Begleiter zur Verfügung.

Auf Nachfrage von Teresa Klein (SPD) erklärte er, dass er den Kontakt zu jungen Flüchtlingen regelmäßig über die VBA-O, die Flüchtlingsklasse der Gewerbeschule, suche. Zudem war er schon in der Gemeinschaftsunterkunft und zeigte der Flüchtlingsklasse zu Beginn des Schuljahres das Jugendzentrum. Für seine Arbeit erhielt Keskin im Ausschuss Lob von allen Seiten. Bürgermeister Christof Nitz wies zudem auf Nachfrage darauf hin, dass es auch von Seiten der Polizei und des Gerichts ein positives Feedback zum Streetworker gebe.