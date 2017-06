Schopfheim Sonderausstellung zu Städtepartnerschaften

Im Zuge des Treffens mit allen vier Partnerstädten Schopfheims vom 30. Juni bis 3. Juli wird am Sonntag, 2. Juli, die Sonderausstellung „In Freundschaft verbunden“ eröffnet

Schopfheim (mj) Im Zuge des Treffens mit allen vier Partnerstädten Schopfheims vom 30. Juni bis 3. Juli wird am Sonntag, 2. Juli, die Sonderausstellung „In Freundschaft verbunden“ eröffnet. Der Schwerpunkt dieser Ausstellung gilt der 50-jährigen Partnerschaft mit Poligny (Frankreich) und der 30-jährigen Partnerschaft mit Ronneby (Schweden). Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) und der Friedrich-Ebert-Schule haben mit zur Ausstellung beigetragen.

Unter Regie von Silvia Fricker gab es lange vor diesem Großereignis Workshops zur Städtepartnerschaft, in denen Ideen und Anregungen für die Gestaltung des Treffens gesammelt und realisiert wurden. Eine davon war die Beteiligung der Schulen. Das THG hat sich der Städtepartnerschaft mit Poligny angenommen, die Friedrich-Ebert-Schule der mit Ronneby. Fürs THG informierte Astrid Janke in einem Pressegespräch über die Projekte. Drei Schülergruppen haben sich mit dem Thema Poligny befasst. So haben sich Achtklässler im Februar mit Schülern in Poligny getroffen und sich gemeinsam mit dem Thema Musik befasst, erzählte Astrid Janke. Dabei ging es um Stars, die in Deutschland und in Frankreich bekannt sind. Mit Postern werden die Schüler ihre Ergebnisse präsentieren.

Auch Zehntklässler waren, gemeinsam mit ihren Eltern, in Poligny, um dort einen Film zu drehen. Dort seien nicht nur Eindrücke aus der Stadt gefilmt worden, sondern es wurden auch Interviews mit Menschen in Poligny geführt. Dieser Film – zehn bis 15 Minuten lang, schätzt Astrid Janke – soll während der Ausstellung in einem eigens dafür eingerichteten Bereich gezeigt werden. Schüler der Oberklassen am THG haben sich mit Spezialitäten aus Poligny befasst und sie aus Salzteig für die Sonderausstellung angefertigt.

„Für uns war die Aufgabe schwer, weil Ronneby so weit weg ist“, sagte Karla Steinebrunner. Zunächst haben Neuntklässler Häuser in Schopfheim in verschiedensten Techniken gezeichnet und gemalt. Dann habe man sich via Internet und Street-View einen Eindruck von Ronneby verschafft, indem man virtuell durch die Straßen „gefahren“ sei. Immer auf der Suche nach eventuellen Parallelen zwischen Schopfheim und Ronneby. Und tatsächlich haben die Schüler(innen) Ähnlichkeiten entdeckt, zum Beispiel bei Brücken, einer Straßenecke oder auch einem Haus und sie als Zeichnung umgesetzt, erzählte Karla Steinebrunner. Die Resultate werden ausgestellt. Sechstklässler haben Landkarten und Material gesammelt, mit dem Touristen in Ronneby unterwegs sind und daraus Collagen angefertigt. Ihr Ziel sei es gewesen, Verbindungen und Teamarbeit auszudrücken. Eine Gruppe habe zum Beispiel aus dem Wappen von Ronneby (Schweden) einen Diamanten gebastelt und ihn in einen gebastelten Korb gelegt.

„Den Schülern und Schülerinnen hat die Aufgabe Spaß gemacht und sie haben sich intensiv mit der Stadt Ronneby in Schweden befasst“. Museumsleiterin Ulla Schmid zeigt in der Sonderausstellung „In Freundschaft verbunden“ Dinge, die unter einem Titel zusammengefasst sind. Da gibt es typische Produkte aus den Partnerstädten zu sehen, Gastgeschenke, authentische Souvenirs aus den Städten, vorwiegend Naturprodukte wie Holz oder auch Weinblätter und zu allen vier Partnerstädten, neben Ronneby und Poligny noch Kleinmachnow (Brandenburg) und Dikome (Kamerun) werde es Steckbriefe geben.

Die Ausstellungseröffnung am Sonntag, 2. Juli, findet um 14.30 Uhr im Städtischen Museum statt. Bürgermeister Christof Nitz wird ein Grußwort sprechen, Museumsleiterin Ulla Schmid eine kleine Einführung in die Ausstellung geben. Die Vitrinen werden dreisprachig beschriftet (französisch, englisch, deutsch) erklärte Ulla Schmid. Die musikalische Umrahmung gestaltet Norbert Winck mit französischem Liedgut. Es werde auch eine Verköstigung geben, die passend z

um Thema sei, erklärte Ulla Schmid. Da die Eröffnung um 14.30 Uhr beginne, könnten auch Interessierte daran teilnehmen, die hinterher an der Führung in der Alten Kirche St. Michael mitmachen möchten, sagte Silvia Fricker.