Schopfheim Sketchabend in Fahrnau: Martina Rauscher und Erika Spettl servieren Schmunzelstücke aus dem Alltag

Das Rheinfelder Raspelduo will das aus der Mode gekommene Unterhaltungsformat des Sketches wieder beleben.

Wer denkt bei Sketchen nicht sofort an so prominente Duos wie Karl Valentin und Liesl Karlstadt, Loriot und Evelyn Hammann oder Harald Juhnke und Grit Boettcher? Heute scheinen Sketche etwas aus der Mode gekommen zu sein, man trifft sie nicht mehr so oft an.

Martina Rauscher und Erika Spettl, die sich nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen "RaSpel-Duo" nennen, zeigten ihren Sketch-Abend "Leichte Kost und mehr" erstmals in der Kleinkunstreihe der Kulturkooperation Wehr-Schopfheim in St. Agathe in Fahrnau. Die Akteurinnen, die in der Rheinfelder Amateur-Theatergruppe "Querfeldrhein" schon viele Rollen gespielt haben, bringen mit ihrem ersten abendfüllenden Programm von 2011 noch immer die Leute zum Lachen.

Die kleinen Szenen und Schmunzelstücke, zwischen fünf und 15 Minuten lang, gehen über Alltag, Männer, Heiratsanzeigen, führen ins Theater, in den Kosmetiksalon, ins Café und in den Zug nach Weimar, was Gelegenheit für einen kleinen Ausflug zu Schiller ermöglicht. Die Damen plaudern über Ehe, Älterwerden, Figurprobleme, jede hat auch mal ein Solo: angefangen von der Männersuche eines Singles über 50 über die Klage einer eingeschlafenen Ehe mit dem Langweiler Friedrich bis zum wortlosen Schmink-Sketch. Als Tina und Adelheid kokettieren sie mit dem Body Mass Index und schwarzer Reizwäsche, die müde Männer munter machen soll. Texte, Handlungen, Szenen, Inszenierung, Rollen – alles machen die beiden Theaterfrauen in Eigenregie selber, auch das Bühnenbild, die Kostüme, die Requisiten. Das steht ein großer Garderobenständer mit Kleidern für schnellen Rollenwechsel, was bei der Umkleide auf offener Szene wandlungsfähige und fixe Darstellerinnen erfordert. Auch Slapstick ist dabei bei diesem schrägen Duo, dem man bei dieser Art alemannischer Comedy den Spaß am Rollenspiel anmerkt.