Schopfheim Sekundenschlaf: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und landet im Graben

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B 317 ist eine 44-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war am Steuer eingenickt.

Eine 44-jährige Frau befuhr am frühen Dienstagmorgen gegen 5.40 Uhr, mit ihrem Auto die B 317 von Schopfheim in Richtung Hausen im Wiesental.Eigenen Angaben zu Folge nickte sie am Steuer ein, worauf das Auto kurz nach dem Langenfirsttunnel nach rechts von der Fahrbahn abkam.Anschließend fuhr es noch etwa 100 Meter auf dem Seitenstreifen, touchierte einen Leitpfosten und kam schließlich im Seitengraben zum Stillstand, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.Die 44-Jährige wurde an der Hand verletzt und erlitt zudem einen Schock. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Ihre 46-jährige Mitfahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben und wurde angezeigt.