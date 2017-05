Schopfheim Schwimmbad: Akribische Suche nach dem Leck

Wo normalerweise Schwimmbadgäste Eis oder Pommes genießen, klafft zurzeit ein riesiges Loch. Ein Bagger hat den Boden aufgerissen, Arbeiter suchen nach dem Leck in der Wasserleitung, wegen dem das Bad seit Dienstag geschlossen ist.

Bis mindestens Mittwoch kommender Woche wird das Schwimmbad geschlossen bleiben. Wenn allerdings die schlimmsten Befürchtungen der Verantwortlichen zutreffen, drohen ein wochenlanger Ausfall und eine teure Reparatur. Mathias Wüst, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Schopfheimer Freibad, steht am Rande des Erdlochs. Der Bademeister hatte den Wasserverlust beim täglichen Ablesen der Wasseruhr entdeckt. Untersuchungen mit Ortungstechnik haben dann ergeben, dass in der sogenannten Reinwasserleitung – hier fließt gesäubertes Wasser aus dem Reinigungskreislauf des Bades zurück ins Nichtschwimmerbecken – ein Loch direkt im Bereich des Schwimmbadkiosks ist.

In dem rund zwei Meter tiefen Krater, den der Bagger zwischen Rasen und Fliesen aufgegraben hat, quillt nun Wasser an die Oberfläche. Die Arbeiter pumpen es ab, um das Leck genau lokalisieren zu können. „Wir versuchen, es so schnell wie möglich zu reparieren“, sagt Mathias Wüst, während ein Helfer mit der Schaufel nass-matschige Erde von der unerwünschten „Quelle“ aus dem Krater nach oben befördert. „Dann machen wir eine Druckprüfung und hoffen, dass alles dicht ist.“

Der Bademeister glaubt allerdings nicht so recht daran: „Ich fürchte, wir haben drei bis vier Lecks.“ Wüst befürchtet, dass weitere Leitungen auf der gegenüberliegenden Seite der beiden großen Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer beschädigt sind. „Die Technik ist 65 Jahre alt. Da ist es gut möglich, dass durch Rost Löcher entstanden sind. Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein richtiges Problem“, sagt Wüst. Dann müsste das Schwimmbad auf Wochen hinaus geschlossen bleiben und der Schaden ginge wohl in die Hunderttausende.

„Allein um herauszufinden, wo der Schaden ist, müssten wir das ganze Wasser ablassen“, erklärt Mathias Wüst. „Und dann ist noch nichts repariert.“ Weil die Umwälztechnik, die für sauberes Wasser im Freibad sorgt, alle drei Becken – Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderplanschbecken – gemeinsam versorgt, ist auch keine teilweise Öffnung des Bades möglich. Sollte sich herausstellen, dass weitere Leitungen beschädigt sind, müssten die Schopfheimer voraussichtlich bis Mitte Juni auf ihr Freibad verzichten.